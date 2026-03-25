HOY sale 'Te quiero ver campeón', la canción del Mundial en la que cantaría Yeison Jiménez

El Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México está cada vez más cerca; por eso, diferentes cantantes de música popular se unieron para presentar una canción con la que se pueda apoyar a la Selección Colombia en cada uno de sus enfrentamientos deportivos. Esta apuesta artística cuenta con la participación de once exponentes del género, entre ellos: Paola Jara, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Arelys Henao, Francy, entre otras destacadas figuras.

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Recientemente, Jessi Uribe concedió una entrevista para I Heart Latino en donde se pronunció sobre el lanzamiento y por qué todavía le duele recordado que el accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez y sus compañeros de trabajo fue el que impidió que pudieran colaborar para este tema.

"Cuando pasó lo de Yeison, yo hablé con él el día anterior porque íbamos a hacer el video en mi casa, iba a tener a todos los artistas en mi casa. Me dijo 'papi, llego tarde, ayúdeme a conseguir la camisa de la Selección, soy talla L'. Cuando supe eso, eso fue terrible para todos porque ese día todos cantábamos y saber lo que pasó con su avión y todo, tener que coger un avión luego de que esto pasara... La verdad a todos nos afecta mucho eso", mencionó en el citado espacio.





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Posteriormente, indicó que esta situación le enseñó a valorar mucho más la vida y le ayudó a reflexionar sobre el porqué en muchas ocasiones descuidaba la familia y priorizaba sus compromisos laborales si finalmente todo podría llegar a su fin en un segundo.

Por último, aseguró que tanto él como otros colegas del medio no han terminado de asimilar la muerte de 'El Aventurero' no solo por lo reciente de los hechos, sino también por lo cercano que lo perciben todavía.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "La unión perfecta de la música popular ❤️❤️❤️❤️ ", "Cómo sería ese momento ahí con el Aventurero. 😢😢😍😍Muy bellos", "Qué lindo ver el género unido, hermosos", "Definitivamente Yeison hace mucha falta 🥺🕊️🤍", son algunos de los mensajes que se destacan.

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