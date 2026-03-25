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'Te quiero ver campeón', la canción del Mundial 2026 en la que iba a estar Yeison Jiménez - CaracolTV

Este 25 de marzo a partir de las 6:30 p. m., los fanáticos de la música popular podrán escuchar 'Te quiero ver campeón', la canción creada por once artistas del género para disfrutar y apoyar a la Selección Colombia.

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HOY sale 'Te quiero ver campeón', la canción del Mundial en la que cantaría Yeison Jiménez

Este 25 de marzo a partir de las 6:30 p. m., los fanáticos de la música popular podrán escuchar la canción creada por once artistas del género para disfrutar y apoyar a la Selección Colombia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de mar, 2026
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La historia detrás de 'Te quiero ver campeón', la canción en la que iba a estar Yeison Jiménez.