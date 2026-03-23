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Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con celebración a distancia por su cumpleaños - CaracolTV

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con una celebración a distancia por su cumpleaños 39, al enviarle decoración, torta y un mensaje especial a su hotel en Estados Unidos.

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Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con celebración a distancia por su cumpleaños

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con una celebración a distancia por su cumpleaños 39, al enviarle decoración, torta y un mensaje especial a su hotel en Estados Unidos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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