Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con celebración a distancia por su cumpleaños

La cantante Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con un detalle especial con motivo de su cumpleaños número 39, celebrado el pasado 22 de marzo. Debido a compromisos profesionales, la pareja no pudo compartir la fecha de manera presencial, ya que el artista se encontraba en medio de una gira por Estados Unidos.

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Así fue el regalo de Paola Jara a Jessi Uribe

A pesar de la distancia, la artista organizó una celebración en el lugar donde se hospedaba el cantante. En la habitación se dispuso una decoración que incluyó globos en forma de corazón, un mensaje visible con la frase “Te amo” y una torta preparada para la ocasión. El gesto fue compartido por el propio intérprete a través de sus historias en redes sociales, donde mostró los detalles del arreglo y la sorpresa recibida.



El cumpleaños se llevó a cabo en un contexto laboral, mientras el cantante cumplía con presentaciones programadas fuera del país. Sin embargo, el detalle enviado buscó recrear un ambiente cercano, en el que se hiciera presente el acompañamiento de su entorno familiar pese a la distancia geográfica.





Además de la sorpresa física, Paola Jara realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que dedicó un mensaje al cantante. La publicación estuvo acompañada por varias fotografías en las que aparece la pareja, así como imágenes junto a la hija del artista, Emilia. En el mensaje, la cantante destacó distintos roles del cumpleañero en su vida personal y familiar, incluyendo su papel como padre, esposo y compañero.

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La dedicatoria incluyó palabras en las que expresó sus deseos por el cumpleaños y resaltó el vínculo que mantiene con el artista. También hizo referencia a su hija, quien aparece mencionada en el mensaje compartido en la publicación: "Al amor de mi vida, hoy quiero desde el fondo de mi corazon desearle un feliz cumpleños...Eres el mejor regalo que Dios no dió. Te Amamos Emilia & yo feliz vida a quien le da vida a mi vida"

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Por su parte, el cantante continuó con su agenda profesional durante el día de su cumpleaños. A través de sus redes sociales, compartió algunos de los momentos vividos en esa fecha, incluyendo la celebración preparada en su habitación y otros gestos recibidos.

El artista también recibió detalles por parte de su equipo de trabajo, quienes lo acompañaron durante la gira. A pesar de encontrarse fuera de su país, el entorno cercano del cantante participó en la conmemoración, sumándose a los mensajes y muestras de afecto.

En sus publicaciones, el cantante manifestó su agradecimiento por los gestos recibidos durante la jornada. La fecha transcurrió entre compromisos laborales y muestras de cercanía por parte de su círculo personal y profesional, en medio de una etapa activa en su carrera musical.

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