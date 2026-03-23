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Quién es la cantante Doechii que Sabrina Carpenter "arrestó" en el FEP y sorprendió al público - CaracolTV

Durante su debut en Colombia, Sabrina Carpenter incluyó su dinámica de “arresto” en tarima y eligió a la rapera Doechii, lo que generó reacciones divididas entre los asistentes y usuarios en redes.

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Ella es la cantante que Sabrina Carpenter "arrestó" en el FEP y sorprendió al público

Durante su debut en Colombia, Sabrina Carpenter incluyó su dinámica de “arresto” en tarima y eligió a la rapera Doechii, lo que generó reacciones divididas entre los asistentes y usuarios en redes.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Sabrina Carpenter arrestó a rapera.jpg