Ella es la cantante que Sabrina Carpenter "arrestó" en el FEP y sorprendió al público

El pasado 22 de marzo se vivió el cierre de la edición 15 del Festival Estéreo Picnic en Bogotá. En esa jornada, Sabrina Carpenter se presentó por primera vez en Colombia con un show de 85 minutos, marcando su debut en el país dentro de su gira Short n’ Sweet.

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Doechii es la celebridad que "arrestó" Sabrina Carpenter en Colombia

Además del repertorio musical, el público esperaba uno de los momentos característicos de su espectáculo: la dinámica del “arresto” durante la interpretación de su tema Juno. Este segmento formaba parte de la puesta en escena en distintos países, donde una persona del público en la zona VIP era seleccionada para participar. Tras ser identificada, recibía unas esposas de peluche rosa y se le declaraba bajo arresto por exceso de belleza.



Antes del concierto, en redes sociales circularon múltiples especulaciones sobre quién podría ser elegido en Colombia. Seguidores mencionaron a creadores de contenido, cantantes y figuras públicas del país. Entre los nombres que surgieron estuvieron Pautips, Laura Tobón, Juliana y Lina Tejeiro, además de menciones más inusuales como la del personaje publicitario Pollo Frisby.

La expectativa se mantuvo durante gran parte del show, especialmente al acercarse el momento de la interpretación de Juno, cuando se activaba la dinámica en cada presentación de la gira.





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Durante la presentación, la persona seleccionada para el “arresto” fue Doechii, rapera, cantante y compositora estadounidense. La artista también formó parte del cartel del festival ese mismo 22 de marzo.

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Doechii había ganado un premio en la categoría de mejor álbum de rap en los Grammy de 2024, lo que la posicionaba como una de las figuras internacionales presentes en el evento. Su participación en la dinámica se dio frente al público asistente, en el espacio VIP, siguiendo el formato que la cantante había replicado en otras ciudades.

Luego de lo ocurrido, en redes sociales se registraron diversas reacciones por parte de usuarios e internautas. Algunos celebraron la elección y destacaron el momento como parte del espectáculo. Otros expresaron que esperaban que la persona seleccionada fuera una figura colombiana.

Entre los comentarios que circularon se evidenció la división de opiniones, con mensajes que señalaban sorpresa por la elección y otros que destacaban el carácter del momento dentro del show: "Pero esperabamos mucho de un gringa", "tantos colombianos y salen con eso", "Doechi icoooom", "Iconic", entre otros.

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Estas son las figuras que ha arrestado Sabrina Carpenter en Latinoamerica

Con su gira Short n’ Sweet, la artista ha estado en territorio argentino y chileno, en donde el público también presenció el icónico "arresto". En Chile, fue un giro inesperado cuando arrestó a la DJ alemana HorsegiirL, en donde Carpenter no dudó en bromear por el aspecto de la mujer: "Es mi primer arresto equino".

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Mientras que en Argentina, donde se presentó el 15 de marzo, terminó arrestando a la estrella local María Becerra, "la nena de Argentina", y Sabrina la nombró como la "Juno girl" más hermosa del país.

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