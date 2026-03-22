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Tini Stoessel confirmó su matrimonio con el futbolista Rodrigo de Paul en pleno concierto - CaracolTV

Tini Stoessel confirmó su boda con Rodrigo de Paul en pleno concierto de su gira Futura, tras reaccionar a los cánticos del público que pedía matrimonio en medio de la celebración de su cumpleaños.

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El gesto de Tini en pleno concierto con el que confirmó su boda con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel confirmó su boda con Rodrigo de Paul en pleno concierto de su gira Futura, tras reaccionar a los cánticos del público que pedía matrimonio en medio de la celebración de su cumpleaños.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de mar, 2026
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