El gesto de Tini en pleno concierto con el que confirmó su boda con Rodrigo de Paul

La cantante argentina Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores durante una de las presentaciones de su gira Futura, luego de realizar un gesto en el escenario que fue interpretado como la confirmación de su boda con el futbolista Rodrigo de Paul.

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El gesto que confirmó la boda de Tini y Rodrigo de Paul

El momento ocurrió cuando el público comenzó a corear frases relacionadas con un posible matrimonio. Ante los gritos de los asistentes, la artista respondió con un gesto afirmativo utilizando su cabeza y su mano, lo que fue entendido por los presentes como una señal de que el enlace ya estaba confirmado. La reacción generó una respuesta inmediata entre los asistentes, quienes celebraron la escena con gritos.



Minutos antes de ese momento, el futbolista apareció en el escenario con una torta para celebrar el cumpleaños de la cantante. Durante su aparición, participó en la interpretación del tradicional canto de cumpleaños frente al público. La presencia del jugador en medio del espectáculo marcó uno de los momentos centrales de la presentación.





La reacción posterior de la artista, sumada a la interacción con los asistentes, reforzó la interpretación de que ambos habían decidido formalizar su relación. Hasta ese momento, ninguno de los dos había confirmado públicamente un compromiso, a pesar de que durante varios meses circularon versiones sobre una posible boda.

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Esos rumores surgieron luego de que se difundieran imágenes de unas vacaciones de la pareja, en las que se les vio compartiendo una cena en la playa. En ese contexto, algunos seguidores señalaron detalles que consideraron indicios de un compromiso, aunque no hubo confirmación oficial en ese entonces.

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El episodio registrado durante el concierto se difundió rápidamente en redes sociales. Los videos del gesto y de la reacción del público circularon entre usuarios que no asistieron al evento, quienes también reaccionaron ante la noticia.

El tema también había sido abordado previamente en el videoclip de la canción "Dos amantes", en el que participó el propio futbolista. En esa producción audiovisual se incluyó la imagen de un pastel de bodas con figuras que representaban a la pareja.

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En otra de las escenas del video apareció la presentadora Susana Giménez, quien intervino con una pregunta relacionada con el matrimonio: "Che, chicos, perdon, ¿y el casorio para cuando?". Tras ese momento, ambos protagonistas reaccionaron con gestos de complicidad frente a cámara.

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Durante el mismo concierto, la cantante también se refirió a otros rumores que habían circulado en redes sociales. En ese contexto, mencionó que no se encontraba embarazada en ese momento, aclarando versiones que habían sido difundidas previamente.

El gesto realizado en el escenario, junto con los antecedentes recientes en redes sociales y producciones audiovisuales, marcó el primer indicio público interpretado como confirmación del matrimonio entre la cantante y el futbolista.

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