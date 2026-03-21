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Cómo salió Juancho de la Espriella tras una operación de urgencia por cálculo renal

El reconocido acordeonero publicó un video en sus redes sociales y dio un parte de tranquilidad para sus seguidores sobre su estado de salud. Además relató exactamente qué fue lo que le ocurrió.

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Juancho de la Espriella reapareció tras operación de urgencia: “Se me infectó, mucho dolor”

El reconocido acordeonero publicó un video en sus redes sociales y dio un parte de tranquilidad para sus seguidores sobre su estado de salud. Además relató exactamente qué fue lo que le ocurrió.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Juancho de la Espriella reapareció tras operación de urgencia.