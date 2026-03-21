Juancho de la Espriella reapareció tras operación de urgencia: “Se me infectó, mucho dolor”

El pasado 17 de marzo, Juancho de la Espriella despertó la preocupación de sus seguidores y de los medios tras presentar molestias al regresar al país de su gira por Estados Unidos con Silvestre Dangond, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico.

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¿Por qué hospitalizaron a Juancho de la Espriella?

Tras varios exámenes, se concluyó que se trataba de un cálculo renal. Posteriormente, su oficina de prensa emitió un comunicado explicando la situación, ya que requería atención oportuna. Por esta razón, el médico determinó una hospitalización preventiva con el fin de monitorear su evolución y garantizar una intervención adecuada.



Ahora, el 20 de marzo, el acordeonero de 53 años reapareció en sus redes sociales. A través de su perfil de Instagram, ante su millón de seguidores, dio un parte de tranquilidad tras la intervención.

¿Cómo salió Juancho de la Espriella de su operación?

“Me siento en la obligación de responder a las muestras de cariño. Ya me operaron, gracias a Dios. Venía con un problema de cálculos en los riñones; regresando de mi gira con Silvestre en Estados Unidos yo tenía un catéter puesto, se infectó. Me internaron en Bogotá cuando regresé, pasé tres días con muchísimo dolor, nunca había sentido tanto dolor en mi vida.

Agradeció a personal médico que lo atendió y comentó que le sacaron el cálculo y que la intervención fue un éxito, por lo que estaría enfocado su recuperación para retomar sus presentaciones lo más pronto posible.





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"A los que han estado pendientes, me siento muchísimo mejor. Pronto nuevamente tocando acordeón”, expresó el artista.

En el espacio de comentarios, de la Espriella recibió miles de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas del mundo musical, quienes no dudaron en expresarle su cariño y desearle una pronta recuperación.

