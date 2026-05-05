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Cuál es la nueva novela de Caracol TV: 'Efé' acompañará a 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

Caracol Televisión liberó el nombre y la promo de la nueva novela turca que será transmitida en las tardes. Esto es lo que debes saber sobre la producción y el elenco que la conforma.

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Cuál es la nueva novela turca de Caracol Televisión: nombre, personajes y de qué trata

Caracol Televisión liberó el nombre y la promo de la nueva novela turca que será transmitida en las tardes. Esto es lo que debes saber sobre la producción y el elenco que la conforma.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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'Efé' es la nueva novela turca de Caracol Televisión.