Cuál es la nueva novela turca de Caracol Televisión: nombre, personajes y de qué trata

A las tardes de Caracol Televisión llegará próximamente una nueva producción turca que hará reflexionar a los televidentes sobre el valor de la familia y la amistad. La nueva apuesta del canal se llama 'Efe', que fue filmada entre 2019 y 2020 y que llega seis años después a Colombia para enamorar con la historia de un niño, que se ve afectado por una serie de acontecimientos que ocurrieron durante sus primeros días de vida.

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De qué trata 'Efé', la nueva novela turca de Caracol Televisión

Efé, un tierno niño, creció bajo el desprecio de quien creyó toda la vida era su madre. Un secreto lo alejó de su verdadera mamá, quien lo entregó en adopción para salvarlo de su desagradable destino; sin embargo, la mujer va a regresar dispuesta a recuperar a su amor y protegerlo de cualquier persona al precio que sea necesario.



Esta producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se destacan figuras como Mehmet Emin Güney, que da vida a Efé; Merve Çağıran, que le presta su piel a Akça; İsmail Hacıoğlu, que hace de Hasan; Nazan Kesal como Asiye; Serhat Teoma, que interpreta a Ali Kemal, y otras destacadas figuras del entretenimiento internacional.

De acuerdo con la información difundida en pantalla, esta serie será transmitida la otra semana después de 'Tormenta de Pasiones', novela que muestra la vida de la familia Akarsu, específicamente desde la traición de Alí, un capitán de barco que tiene una aventura en una de sus travesía, a su esposa Cemilé.



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Cuál fue la última producción que estrenó Caracol Televisión en las tardes

Es necesario mencionar que el pasado 28 de abril se estrenó 'El Juego de mi Destino' que narra la historia de Asiye, una mujer que ha hecho todo lo posible por sacar adelante a sus hijos a pesar del abandono de su pareja sentimental. La mujer se ve envuelta en una encrucijada al conocer a Mahir, un hombre acomodado que llega para ayudarla a solucionar los problemas que tiene por una situación ocurrida con su hija Nergis; sin embargo, su historia se ve interrumpida por la reaparición de Cemal, el padre de los menores.

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