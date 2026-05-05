Ella es Aaron Rose Philip, la primera mujer afro trans con parálisis en ir a la Met Gala

El pasado 4 de mayo se llevó a cabo la Met Gala 2026, evento benéfico que busca recaudar fondos para el sostenimiento del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos, y que reunió a personalidades de la talla de Beyoncé, Rihanna, Bad Bunny, la familia Kardashian, entre otras figuras del entretenimiento internacional. Uno de los momentos más comentados de la noche se dio debido a la aparición de Aaron Rose Philip en la alfombra roja, quien marcó historia en el prestigioso evento.

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Quién es Aaron Rose Philip, la modelo que hizo historia en la Met Gala 2026

Aaron Rose Philip es una destacada modelo que ha combinado su activismo con su aparición en las pasarelas. Se trata de una mujer transgénero y afroamericana, nacida en Isala Antigua, Antigua y Barbuda, que ha sacudido a la industria por su historia de vida, pues fue diagnosticada con una parálisis cerebral cuadripléjica, condición que afecta las cuatro extremidades, el tronco y, en muchas ocasiones, los músculos faciales.



Se lanzó a la fama internacional debido a las plataformas digitales, donde practicaba activismo y se pronunciaba sobre la falta de mujeres trans de color en las pasarelas. A lo largo de su carrera, ha destacado por trabajar con marcas como Victoria's Secret, Sephora, Calvin Klein y BOSS.



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Adicionalmente, ha trabajado de la mano de Community New York para ser la representación tanto de la comunidad LGBTIQ+ como de la comunidad afroamericana. En 2021 hizo historia en la Semana de la Moda de Nueva York al ser contratada por Moschino para la colección primavera- verano 2022. Un año después, apareció British Vogue y en 2025 también salió en Netherlands Vogue, específicamente en la edición de octubre.

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Recientemente, formó parte de la exposición 'Women Dressing Women' del Museo Metropolitano de Arte (MET) siendo maniquí con la marca Collina Strada y se ha posicionado como una de las figuras más influyentes de la moda, desafiando los estándares y cuestionando a las casas de moda sobre la importancia de la pluralidad en estos escenarios.

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Durante su paso por la alfombra roja lució un traje monocromático en tonos oscuros y habló con Ashley Graham y Cara Delevigne sobre su aporte a la industria.