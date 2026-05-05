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Quién es Aaron Rose Philip, la modelo trans con parálisis que hizo historia en la Met Gala - CaracolTV

La modelo antiguana- estadounidense Aaron Rose Philip se volvió tendencia en redes sociales al aparecer en la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

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Ella es Aaron Rose Philip, la primera mujer afro trans con parálisis en ir a la Met Gala

La modelo antiguana- estadounidense se hizo famosa en redes sociales gracias a su activismo. Desde entonces ha participado en diferentes eventos y trabajado con marcas de renombre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Quién es Aaron Rose Philip, la modelo que hizo historia en la Met Gala 2026.