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Famosos colombianos en la Met Gala 2026 junto a figuras latinas - CaracolTV

La Met Gala 2026 reunió figuras del entretenimiento en Nueva York con una participación latina más selecta, en la que destacaron artistas urbanos y otras personalidades de la región.

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Maluma lideró la presencia de Colombia en la Met Gala 2026 junto a figuras latinas

La Met Gala 2026 reunió figuras del entretenimiento en Nueva York con una participación latina más selecta, en la que destacaron artistas urbanos y otras personalidades de la región.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de may, 2026
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Maluma la estrella colombiana en Met Gala.jpg