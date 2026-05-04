Maluma lideró la presencia de Colombia en la Met Gala 2026 junto a figuras latinas

La Met Gala 2026 se realizó el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, bajo el código de vestimenta “Fashion is Art”. El evento, que cada año recauda fondos para el Instituto del Vestido, convocó a figuras del entretenimiento, la moda y otras industrias. En esta edición, la propuesta giró en torno a la exploración del cuerpo como lienzo y la moda como una forma de escultura.

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Maluma, Bad Bunny, Rauw Alejandro las estrellas latinas de la Met Gala 2026

La representación latina fue más reducida en comparación con años anteriores, aunque logró captar la atención durante la alfombra. Entre los asistentes estuvo Maluma, quien fue el único colombiano presente. El artista llevó un diseño de Tom Ford acompañado de joyería de Bvlgari. Su atuendo integró elementos asociados a la confección detallada y a una interpretación del concepto artístico planteado por la gala.



También asistió el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien optó por un vestuario completamente negro. Su aparición generó atención por una transformación física construida a partir de maquillaje y peluca, con la que proyectó una apariencia envejecida. Por su parte, Rauw Alejandro participó con un diseño de Yves Saint Laurent que incorporó variaciones en proporciones y texturas, alineadas con la idea de moda como escultura.



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En la alfombra también se observó a Georgina Rodríguez, figura hispano-argentina y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. Su propuesta se relacionó con la temática desde una interpretación vinculada a referencias del arte clásico. Incluyó un velo de tul con encaje que cubría parte de su cabeza y hombros.

Además de los músicos, hubo presencia de otras personalidades latinas. Entre ellas se identificó al comediante Marcello Hernández, de origen puertorriqueño, y a la artista dominicana Ana Batlle. También asistió el actor Danny Ramírez, con raíces colombianas. En el ámbito del diseño, participaron Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, quienes han tenido trayectoria en la industria de la moda internacional.

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La edición de 2026 también estuvo marcada por ausencias. No asistieron figuras que habían participado en años anteriores, como Shakira, Rosalía, Karol G, Salma Hayek y Eiza González. Estas ausencias contrastaron con la presencia más limitada de representantes de la región en comparación con otras ediciones.

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La organización del evento estuvo a cargo de Anna Wintour, quien lideró la selección de anfitriones. Entre los nombres destacados como presidentes de la gala estuvieron Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, junto a otros copresidentes que formaron parte de la estructura del evento.

La Met Gala continuó consolidándose como un espacio de visibilidad para la moda y el entretenimiento, en el que la participación latina mantuvo presencia a través de artistas, actores y diseñadores vinculados a la escena internacional.

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