El grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro no siente compromiso de una integrante

En el desarrollo de la competencia de ‘A Otro Nivel’, los jurados evalúan las presentaciones de los grupos y anuncian sus decisiones. Antes de conocer los resultados, los participantes enfrentan retos musicales que ponen a prueba su preparación, coordinación y trabajo en equipo.

Cuatro en Línea recibe una canción que representa una dificultad para sus integrantes debido a la cantidad de letra y a que el género no corresponde a su estilo habitual. Durante los ensayos, Camila, propone incorporar elementos teatrales y apoyarse entre todos para lograr una presentación sólida. El grupo avanza con esa idea como base para su puesta en escena.



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Al momento de su presentación, el grupo ejecuta el número, pero tras finalizar, los jurados señalan fallas en la concentración. Indican que hubo momentos de confusión y descoordinación visibles durante el show. También mencionan que un error al inicio afecta el desarrollo del resto de la presentación, lo que genera pérdida de enfoque en los integrantes. Según la evaluación, el grupo no logra recuperar el control tras ese primer desacierto.

Los jurados agregan que faltó actitud para sostener la interpretación frente a los errores y que en sus expresiones se percibe desconcentración. Además, observan fallas en la letra que sugieren falta de ensayo. En ese contexto, le piden al líder del grupo asumir una posición más estricta en la dinámica de trabajo para mejorar el rendimiento colectivo.



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Después de la presentación, detrás de bambalinas, los integrantes de Cuatro en Línea conversan sobre lo ocurrido. En ese espacio, manifiestan que perciben falta de compromiso por parte de Camila Mancipe. También indican que esta integrante podría estar afectada por su vínculo con un grupo anterior, lo que genera tensión interna y afecta la cohesión del equipo.

Por su parte, Cola de Lagarto se presenta con una nueva integrante, quien es recibida positivamente por el resto del grupo. Durante la preparación, consideran que su llegada puede aportar elementos favorables a la competencia. En el escenario, realizan su presentación y reciben la reacción de los jurados al finalizar.

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Los evaluadores destacan que los cambios realizados dentro del grupo tienen efecto en el resultado. Señalan que hay interacción entre las integrantes y coherencia en la ejecución del número. También resaltan el trabajo conjunto en voces, coros y coreografía, así como la coordinación general durante la presentación.

Al momento de anunciar la decisión, los jurados determinan que Cola de Lagarto es el mejor grupo de la jornada. Indican que el liderazgo de Luixa en la elección del repertorio influye en el resultado. Además, el grupo recibe una sorpresa en los estudios Ditu como parte del reconocimiento.

En contraste, Cuatro en Línea es seleccionado como el grupo en peligro. No es la primera vez que enfrentan esta situación, por lo que regresan a esta instancia con la expectativa de permanecer en la competencia a través del apoyo del público.

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