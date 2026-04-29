Hermanas cantaron juntas en ‘A Otro Nivel’

La química de las familiares fue más que evidente y los jurados destacaron la presentación de todo el grupo; no obstante, Kike Santander le recomendó a Florenz no abusar de “la voz nasal”, pues es un recurso que debe controlar y saber cuándo utilizar.

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Posteriormente, Cu4rz cautivó con un ‘show’ de salsa. El grupo no solo preparó de gran manera la canción ‘El día de mi suerte’, sino que además hizo una coreografía, que impresionó al compositor caleño. Sin embargo, el jurado les aconsejó a los integrantes controlar la energía para que puedan mantenerla constante en toda la presentación.