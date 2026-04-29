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La sorpresa de Be, del 'Desafío', a su novia luego del parto - CaracolTV

Belosmaki, más conocido Be en el 'Desafío', apareció en redes sociales para mostrar cómo fue el recibimiento de su novia y su bebé en la casa. Mira acá el video de la familia.

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Exparticipante del 'Desafío' que tuvo bebé sorprendió a su novia al volver del parto a casa

A través de su cuenta oficial de Instagram, Be mostró cómo fue la bienvenida que les dio a su pareja sentimental, Alyson Salazar, y a su bebé en la casa. Mira aquí el romántico video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Exparticipante del 'Desafío' que tuvo bebé le dio la bienvenida al recién nacido a su nuevo hogar.