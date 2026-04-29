Exparticipante del 'Desafío' que tuvo bebé sorprendió a su novia al volver del parto a casa

El exparticipante del reality de los colombianos en 2018 y 2024 se encuentra en una de las etapas más emocionantes de su vida debido a que hace poco tuvo un hijo con su pareja sentimental Alyson Salazar. El hecho tuvo lugar un par de meses después de haber enfrentado la dolorosa pérdida de un bebé; por lo que en esta ocasión optaron por mantenerse reservados frente al embarazo mientras era seguro confirmar la noticia.

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Cómo recibió Be, del 'Desafío', a su hijo y su novia en casa

El Súper Humano compartió en su perfil oficial de Instagram un video en el que mostró cómo organizó todo en su casa para darle la bienvenida al nuevo integrante de su hogar. En el clip se le aprecia poniendo globos en el techo de la habitación y decorando el espacio con serpentinas, un peluche enorme y flores para que su pareja sentimental también se sientiera acogida durante los días posteriores al parto.



"Así recibimos a Aly y a Khael Ospina Salazar en casa. Después de tanto dolor que tenía en el hospital, cambiarle el ánimo era mi obligación. ❤️🥹👶🏼¿Será que les gustó? 🥹", escribió junto a la grabación.





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Asimismo, dio a conocer el momento exacto en el que recogió a su novia en la clínica y la llevó a casa para descansar y pasar los primeros días de la cuarentena. El gesto generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, pues mientras unos lo felicitaron por el compromiso que tiene con la construcción de su hogar, otros le sugirieron estar más pendiente de atenderlos en esta etapa antes de celebrarlos.

"Qué bien lo estás haciendo. Muchas felicidades", "💐Hermoso el detalle, a consentir mucho a esa mujer que te dio un regalo maravilloso Dios los bendiga siempre 👏♥️", "😍Hermoso todo... Ella con su carita de dolor. Cuídalos mucho, lo estás haciendo muy bien 🫂💃", "Si le gustó, 🎉🎉 pero debemos entender por el proceso que está pasando, ese dolor después de la cesárea es terrible, 😔 gracias a Dios por bendecirlos y permitir que gocen y disfruten de su pequeño retoño. 🙏Que el padre, el hijo y el espíritu santo los continúe bendiciendo 🙏", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

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