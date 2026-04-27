Exparticipante del 'Desafío' será papá y la madrina del bebé es una Súper Humana

Pedro se convirtió en uno de los Súper Humanos más queridos del reality de los colombianos 2025-2026, a pesar de haber ingresado a la competencia en la etapa final del juego, cuando Kevyn y Valkyria recorrieron Colombia en busca de atletas que querían participar en el exitoso formato. Una vez llegó a La Ciudad de las Cajas, destacó no solo por sus habilidades físicas, sino también por su gentileza y generosidad.

Mira también: ¿A Rata se le acabaron los 600 millones de pesos del 'Desafío'? Hizo importante gasto



Pedro, del 'Desafío', está esperando un bebé junto a su pareja

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el boxeador confesó que está esperando al nuevo integrante de su familia. El joven optó por elegir a Lina, a quien conoció en el formato de Caracol Televisión, como la madrina del bebé que viene en camino debido a la estrecha relación que formaron; por lo que grabó un video en el que le pidió leer una carta que le habían redactado con su pareja.



Pese a que al inicio Lina pensó que se trataba de una carta emotiva, pero sin mayor trascendencia, poco tiempo después se emocionó al enterarse de lo que en realidad estaba ocurriendo.





Mira también: Kevyn, ganador del 'Desafío', contó cómo le pidió el 'cuadre' a Guajira y cuánto llevan

Publicidad

"Por eso no puedo imaginar a alguien mejor para acompañarme en un momento tan significativo. Quiero preguntarte algo que significa muchísimo para mí, ¿aceptarías ser mi madrina? Ser madrina no es solo un título, es un lazo especial (...) ¿Pero cómo así aceptarías ser mi madrina?", preguntó la joven, a lo que él le contestó: "Mari está embarazada".

Emocionada, la deportista no dudó en celebrar la noticia y felicitar a la pareja por el nuevo paso que están a punto de dar en sus vidas. Es necesario mencionar que Pedro lleva más de cinco años con su novia y que tienen un hijo llamada Yonaiker, nombre que el exdesafiante tiene tatuado en el cuerpo.

Publicidad

Mira también: Nació hijo de exparticipante del 'Desafío' que estuvo en tres ediciones del reality

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Lina es lo más hermoso del mundo, yo pensé que cuando lo dijo en el Desafío eran solo palabras, pero lo ha cumplido desde el minuto cero, gracias infinitas Lina por todo lo que haces por Pedro, y tu pareja también 🙌", "Son hermosos los dos ❤️", "Qué linda amistad", son algunos de los mensajes que se destacan.