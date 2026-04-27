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Pedro, el 'Desafío del Siglo XXI', tendrá un bebé y Lina será la madrina - CaracolTV

Pedro, el Súper Humano oriundo de San Basilio de Palenque que se dio a conocer en el 'Desafío del Siglo XXI', se encuentra en al dulce espera de su segundo bebé. Esta exparticipante será la madrina.

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Exparticipante del 'Desafío' será papá y la madrina del bebé es una Súper Humana

Por medio de una publicación de Instagram, el Súper Humano oriundo de San Basilio de Palenque dio a conocer que él y su pareja sentimental se encuentran en la dulce espera.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Súper Humano del 'Desafío del Siglo XXI' se encuentra en la dulce espera de un bebé.