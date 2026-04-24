Kevyn, ganador del 'Desafío', contó cómo le pidió el 'cuadre' a Guajira y cuánto llevan

El campeón del reality de los colombianos en 2024 y su dupla asistieron al programa matutino para conversar con Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Carlos Calero sobre lo que ha pasado en sus vidas luego de estar en La Ciudad de las Cajas. La pareja se sinceró sobre cómo inició su relación y por qué tomaron la decisión de mantenerse reservados sobre su amorío en redes sociales.

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La exparticipante empezó contando que el amor surgió luego del programa, pues su compañero se fue a vivir una temporada a su casa en Medellín debido a que él planeaba mudarse. Pese a que estaban en habitaciones independientes y trataban de mantener la distancia, el amor fue surgiendo y se materializó en un viaje que realizaron a Dibulla, La Guajira.



Kevyn, por su parte, también habló sobre cómo formalizó su relación con su colega: "Fuimos a un glamping entonces le dije a mi mánager en ese momento 'ayúdame que quiero hacerle algo diferente, quiero hacerle algo bonito', entonces él se adelantó, se fue al carro, a Guatapé y le colocaron globos, una bañera, un camino de rosas, corazones, otro camino de rosas, todo para que ella se sintiera cómoda", contó en el programa.

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Aunque indicaron que llevan más de un año de relación, no quisieron dar la fecha exacta de su unión. Los novios aseguraron que el seis es su número de la suerte y añadieron que prefieren mantener algunos aspectos de su vida personal en privado para evitar problemas teniendo en cuenta la cantidad de mensajes que pueden recibir en las plataformas digitales.

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Respecto a las críticas, Kelly Ríos aseguró que sabe muy bien cómo manejarlas debido al episodio que vivió justo después de haber perdido en la Final contra Aleja en el programa de Caracol Televisión: "Cuando tienes tu vida expuesta hace parte también del trabajo y sencillamente a mí en lo particular ya no me afecta, a él muchísimo menos, es mucho más tranquilo. Sí leemos comentarios, a veces nos reímos", dijo.

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Guajira y Kevyn se conocieron en la pantalla chica, cuando el competidor le ofreció regresar al juego para ayudarlo a ganar el formato.