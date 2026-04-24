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Cómo se ennoviaron Kevyn y Guajira, ganadores del 'Desafío 2024' - CaracolTV

Kevyn Rúa y Kelly Ríos visitaron el set de 'Día a Día' este 24 de abril para hablar de su relación luego de generar múltiples rumores en redes sociales. Esto ha pasado con los exparticipantes del 'Desafío'.

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Kevyn, ganador del 'Desafío', contó cómo le pidió el 'cuadre' a Guajira y cuánto llevan

Los dos Súper Humanos visitaron el set de 'Día a Día' este 24 de abril para hablar de su relación luego de generar múltiples rumores en redes sociales. La pareja se tardó en confirmar su romance.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Kevyn y Guajira contaron en 'Día a Día' cómo se cuadraron luego de estar en el 'Desafío XX Años'.