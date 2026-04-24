¿A Rata se le acabaron los 600 millones de pesos del 'Desafío'? Hizo importante gasto

Rata volvió a aparecer en televisión al ser invitado al programa matutino, donde fue recibido por los presentadores Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carlos Calero, Iván Lalinde y Boyacoman. Durante su participación, el deportista participó en el Viernes Locochón, espacio en el que se compartieron detalles sobre su actualidad profesional y los proyectos en los que se encuentra trabajando luego de su paso por la competencia en la que obtuvo el título de finalista en el 'Desafío del Siglo XXI', producción en la que Zambrano logró el primer lugar.

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Cuál es el nuevo negocio de Rata, finalista del 'Desafío del Siglo XXI'

En ese contexto, se dio a conocer que Rata ha mantenido su vínculo con el deporte, especialmente en las carreras de OCR, disciplina en la que continúa compitiendo de manera activa. Además, se encuentra desarrollando un proyecto enfocado en el ámbito familiar, ya que junto a su hermana Alejandra Maldonado adelanta la apertura de un gimnasio en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda. Este centro de acondicionamiento físico, según lo indicado, abrirá sus puertas próximamente.



Durante la conversación en el programa, Boyacoman lo abordó con un comentario en tono humorístico: “¿Qué fue?, ¿Ya se le acabaron los 500 millones? Hace rato no lo veía”. Frente a esto, el Súper Humano respondió de manera tranquila y aseguró que actualmente se está preparando para asumir nuevos retos deportivos. En ese sentido, explicó que tiene la intención de participar en una competencia latinoamericana que se llevará a cabo en Brasil, para la cual espera poder asistir.

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Asimismo, mencionó que ya se ha confirmado la participación de aproximadamente 30 personas que harán parte de la selección que competirá en dicho evento. De esta manera, dejó en evidencia que continúa vinculado a escenarios competitivos y que su preparación sigue en marcha con miras a futuras competencias.

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Sin embargo, también señaló que, en este momento, su principal enfoque está dirigido hacia el proyecto del gimnasio, el cual representa una iniciativa importante en su entorno familiar.

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