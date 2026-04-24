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En qué ha gastado Rata los 600 millones de pesos que ganó en el 'Desafío' - CaracolTV

Rata fue uno de los invitados especiales al Viernes Locochón de 'Día a Día' este 24 de abril. Durante la jornada contó novedades de su vida tras estar en el 'Desafío del Siglo XXI'.

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¿A Rata se le acabaron los 600 millones de pesos del 'Desafío'? Hizo importante gasto

El Súper Humano fue uno de los invitados especiales al Viernes Locochón de 'Día a Día' este 24 de abril. Durante la jornada contó novedades de su vida tras estar en el reality de los colombianos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Rata contó en 'Día a Día' qué ha pasado con su vida luego del 'Desafío del Siglo XXI'.