Be, exparticipante del 'Desafío', anuncia el nacimiento de su hijo con emotivo mensaje

Be, exparticipante del reality ‘Desafío’ y creador de contenido, anuncia el nacimiento de su hijo Khael este 21 de abril. La noticia se difunde a través de sus redes sociales, donde aparece junto a su pareja Alyson en una publicación acompañada de fotografías del recién nacido.

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Así recibio Be, exparticipante del 'Desafío' a su bebé

En el mensaje que acompaña las imágenes, el creador de contenido expresa la llegada del bebé como un momento significativo para su familia. También menciona que el niño se integra a un entorno en el que ya existen experiencias compartidas relacionadas con el amor, los procesos personales y el crecimiento. Además, hace referencia a la emoción que representa para los integrantes del hogar la llegada de un nuevo miembro.



Bienvenido Khael, llegaste a una familia que ya sabe lo que es amar, luchar y levantarse... Tus hermanos tienen un nuevo emotico para sonreir. Desde ya nos llenas de un amor indescriptible. Y vamos a darlo todo por ti", expresó el deportista.





La publicación genera múltiples reacciones por parte de seguidores y usuarios en plataformas digitales. En los comentarios, varias personas envían mensajes de felicitación y buenos deseos para el recién nacido y sus padres. Las interacciones reflejan el alcance de Be en redes sociales y el acompañamiento constante de su comunidad digital en momentos personales.

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Este anuncio ocurre luego de que la pareja atravesara una situación previa relacionada con la pérdida de un embarazo en 2025. En ese momento, durante una ecografía de control, se informó que el corazón del bebé no presenta latidos. Según la información médica recibida, este tipo de situaciones puede presentarse dentro de las primeras semanas de gestación. En ese proceso, también se había dado a conocer que esperaban un niño.

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Tras ese episodio, Belosmaki comunica en su momento que mantiene la intención de formar una familia junto a su pareja en el futuro. Con el nacimiento de Khael, ese proyecto se concreta y marca una nueva etapa para ambos.

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El exparticipante del ‘Desafío’ ya es padre de un hijo llamado Esteban Ospina, por lo que esta experiencia representa una nueva vivencia dentro de su paternidad. La llegada del bebé se da más de dos décadas después de su primera experiencia como padre, lo que implica un nuevo inicio en este ámbito de su vida personal.

La noticia continúa circulando en redes sociales, donde seguidores siguen interactuando con la publicación inicial. Mientras tanto, Be y Alyson comparten este momento como parte de su historia familiar, ahora ampliada con la llegada de Khael.

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