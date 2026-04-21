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Be, exparticipante del 'Desafío', anuncia el nacimiento de su hijo con emotivo mensaje - CaracolTV

Be, conocido como Belosmaki, comparte en redes sociales la llegada de su bebé junto a su pareja Alyson este 21 de abril por medio de emotivas fotografías y un gran mensaje.

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Be, exparticipante del 'Desafío', anuncia el nacimiento de su hijo con emotivo mensaje

Be, conocido como Belosmaki, comparte en redes sociales la llegada de su bebé junto a su pareja Alyson este 21 de abril por medio de emotivas fotografías y un gran mensaje.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 21 de abr, 2026
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