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Manuela González reveló última conversación con integrante fallecido de 'Sin senos sí hay paraíso' - CaracolTV

La actriz compartió un mensaje tras el ataque ocurrido durante grabaciones en Bogotá y evocó el último diálogo que sostuvo con uno de los miembros del equipo que falleció.

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Manuela González reveló última conversación con integrante fallecido de 'Sin senos sí hay paraíso'

La actriz compartió un mensaje tras el ataque ocurrido durante grabaciones en Bogotá y evocó el último diálogo que sostuvo con uno de los miembros del equipo que falleció.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Manuela González reveló última conversación con integrante de SSHP.jpg