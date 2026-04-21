Manuela González reveló última conversación con integrante fallecido de 'Sin senos sí hay paraíso'

La actriz Manuela González reveló detalles de la última conversación que sostuvo con uno de los integrantes del equipo de producción de 'Sin senos sí hay paraíso' que murió tras un ataque ocurrido el 18 de abril en Bogotá. El hecho se registró durante una jornada de grabaciones y dejó como resultado la muerte de dos personas vinculadas al rodaje.

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Esta fue la última conversación de Manuela Gonzáles e integrante de 'Sin senos sí hay paraíso'

Tras conocerse lo ocurrido, diferentes reacciones surgieron en el gremio de la actuación y la producción audiovisual. Manuela González difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que recordó a Nicolás Perdomo, integrante del equipo con quien coincidió en varios proyectos. La publicación incluyó una imagen y un texto en el que hizo referencia al vínculo profesional que mantuvieron y a los recuerdos construidos en el set de grabación.



En su mensaje, la actriz mencionó el último intercambio que tuvo con Perdomo, en el que le expresó: "Guardaré tu sonrisa y tus palabras como un tesoro. Te lo dije cuando terminamos de grabar y te lo repito ahora estés donde estés: Gracias por tu cariño y cuidado día tras día. Gracias por tu amabilidad y bonita energía. Gracias por cuidarnos tanto", elementos que destacó al recordar ese momento previo al final de las grabaciones en las que coincidieron.

La publicación también incluyó un mensaje dirigido a los familiares, amigos y compañeros de las personas fallecidas. En este, la actriz manifestó acompañamiento y solidaridad frente a lo sucedido, en medio del impacto generado por el ataque. El mensaje se sumó a otras expresiones de integrantes del sector audiovisual que reaccionaron tras conocerse los hechos.





De acuerdo con los reportes conocidos, el ataque fue perpetrado por un joven de 23 años, quien, según información preliminar, presentaba problemas de salud mental. El incidente se produjo durante la jornada de grabación y afectó a varios miembros del equipo. Uno de los primeros afectados fue Henry, también integrante del equipo técnico.

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Durante el desarrollo del hecho, varios miembros del equipo intentaron intervenir. Entre ellos se encontraba Nicolás Perdomo, quien resultó gravemente herido en medio de la situación. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento junto al de otra persona vinculada a la producción.

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Tras lo ocurrido, distintas voces del sector de la actuación y la producción audiovisual solicitaron a las autoridades el avance de las investigaciones correspondientes. También se plantearon llamados para revisar y fortalecer las medidas de seguridad en los espacios de grabación, con el objetivo de prevenir situaciones similares en futuros proyectos.

El caso continúa bajo revisión por parte de las autoridades, mientras el equipo de producción y la industria en general mantienen seguimiento a los avances de la investigación.

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