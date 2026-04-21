Revelaron estado de salud del herido en el ataque de 'Sin senos sí hay paraíso'

Se conocieron nuevos detalles sobre el hombre que quedó herido en el ataque a miembros de ‘Sin senos sí hay paraíso’, registrado en el centro de Bogotá, en el barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe. Recientemente, se confirmó que los cuerpos de los dos trabajadores de la producción que murieron en el hecho serán enterrados en Bogotá, mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

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La persona herida, quien fue identificada como Raúl Vanegas, permanece bajo atención médica especializada, en seguimiento continuo por parte del personal de salud. Este caso ha generado reacciones entre compañeros de trabajo y personas cercanas, quienes han estado atentos a la evolución de su condición.



Piden oraciones por herido en el caso ‘Sin senos sí hay paraíso’

Algunos compañeros de trabajo dieron a conocer en redes sociales, el pasado 20 de abril, novedades relacionadas con su estado. A través de un mensaje difundido públicamente, informaron detalles sobre la situación actual de Vanegas, así como sobre su proceso de recuperación.

"A todas las personas que han estado pendientes del proceso de recuperación de Raúl Vanegas, queremos informar que está estable hasta el momento, aún se encuentra en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Está consciente y deseamos que continúe su proceso de recuperación. Gracias por los mensajes y el apoyo", se lee en una de las publicaciones.

De igual manera, en el mismo mensaje, las personas cercanas solicitaron a quienes han seguido el caso unirse en oración por su pronta recuperación. Estas manifestaciones se han replicado en diferentes espacios digitales, donde conocidos y colegas han compartido información relacionada con su evolución.



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Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el ataque registrado en el centro de la capital colombiana. Varias figuras públicas como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán, María Laura Quintero y Francisca Estévez se han pronunciado sobre el caso, rechazando cualquier tipo de violencia y recordando con cariño y admiración a sus compañeros de trabajo.

Es necesario mencionar que en el lugar de los hechos también se registró la muerte del presunto atacante, quien fue identificado por la Unidad Investigativa de El Tiempo.

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