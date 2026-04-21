Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Quién es el herido del ataque a 'Sin senos sí hay paraíso': piden oración - CaracolTV

Familiares y colegas han acudido a las redes sociales para solicitar una cadena de oración en favor de Raúl Vanegas, quien resultó herido en la locación ubicada en el centro de Bogotá.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Revelaron estado de salud del herido en el ataque de 'Sin senos sí hay paraíso'

Familiares y colegas han acudido a las redes sociales para solicitar una cadena de oración en favor de Raúl Vanegas, quien resultó herido en la locación ubicada en el centro de Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
Qué se sabe sobre el estado de salud de Raúl, herido en ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'.