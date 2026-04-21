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Qué ha pasado con Reykon, el líder: el cantante sorprendió con 'La Culpa' - CaracolTV

El cantante paisa, que se convirtió en tendencia en TikTok con 'Tal Para Cual', sorprende con un nuevo lanzamiento musical para pasar la tusa de una relación. Escúchalo aquí.

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Qué ha pasado con Reykon, el líder: el cantante sorprendió con 'La Culpa'

El cantante paisa, que se convirtió en tendencia en TikTok con 'Tal Para Cual', sorprende con un nuevo lanzamiento musical para pasar la tusa de una relación. Escúchalo aquí.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Reykon lanza 'La Culpa', una canción del género urbano para pasar la tusa.