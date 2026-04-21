Qué ha pasado con Reykon, el líder: el cantante sorprendió con 'La Culpa'

'La culpa' marca un punto clave en la carrera de Reykon; con un estilo auténtico y honesto, el artista colombiano apuesta por una propuesta que mezcla nostalgia y madurez, recordándole a su público por qué se convirtió en una de las voces más representativas del género.

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Esta es una canción que explora ese momento inevitable tras una ruptura, cuando las emociones se confunden y surge la necesidad de encontrar responsables. La historia gira en torno a esa sensación de pensar que el otro tuvo la culpa, o incluso cuestionarse a uno mismo, mientras aún pesa la idea de que había un futuro juntos.

Este lanzamiento no llega solo, es la antesala del tan esperado nuevo álbum, un proyecto que promete mostrar una faceta cercana, sincera y real del artista. Su último lanzamiento 'Tal para cual' lo convirtió en conversación digital y en tendencia al lograr posicionarse en el puesto #1 de TikTok y el #13 Top Songs Colombia de Spotify, conectando con nuevas generaciones y reafirmando su evolución sin dejar de lado la esencia que lo posicionó en la industria.

Andrés Felipe Robledo Londoño, nombre de pila del artista, es uno de los pioneros del reguetón en Colombia. Nació en Envigado en 1986 y comenzó su carrera musical a mediados de los años 2000. Sus primeros pasos los dio en un dúo junto a Musik Man, con quien lanzó canciones en el circuito underground que le permitieron ganar reconocimiento local. Posteriormente inició su carrera como solista, consolidándose con temas como 'La Santa' y 'Sin Miedo', que marcaron una etapa temprana del reguetón colombiano antes de su expansión global.





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A lo largo de su carrera, Reykon ha colaborado con importantes figuras del género urbano. Entre ellas destacan Daddy Yankee, con quien grabó 'Imaginándote', una de sus canciones más exitosas, así como J Balvin, Karol G y Nicky Jam. Estas colaboraciones no solo ampliaron su alcance internacional, sino que también lo posicionaron como uno de los primeros artistas colombianos en integrarse a la escena global del reguetón.

Entre sus temas más sonados se encuentran 'Mi Noche', 'Secretos', 'Tu cuerpo me llama' y 'El Besito', canciones que acumularon millones de reproducciones y definieron su estilo romántico dentro del género urbano. Aunque su popularidad tuvo altibajos con el paso de los años, ha logrado mantenerse vigente.

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En tiempos recientes, su influencia ha resurgido gracias a plataformas digitales como TikTok. Su canción 'Tal Para Cual' se volvió viral en Colombia, siendo utilizada en miles de videos y conectando con nuevas audiencias.