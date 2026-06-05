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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El joven llama con la esperanza de que María conteste, pero por desgracia suya, ella no está y responde su abuela. Le dice que huirán por culpa de Luis Fernando. Victoria planea encontrarlo.

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Nandito escapa de su padrino y se contacta con la mansión De la Vega

El joven llama con la esperanza de que María conteste, pero por desgracia suya, ella no está y responde su abuela. Le dice que huirán por culpa de Luis Fernando. Victoria planea encontrarlo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de jun, 2026
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