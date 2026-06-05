En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El joven llama con la esperanza de que María conteste, pero por desgracia suya, ella no está y responde su abuela. Le dice que huirán por culpa de Luis Fernando. Victoria planea encontrarlo.
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Nandito escapa de su padrino y se contacta con la mansión De la Vega
El joven llama con la esperanza de que María conteste, pero por desgracia suya, ella no está y responde su abuela. Le dice que huirán por culpa de Luis Fernando. Victoria planea encontrarlo.