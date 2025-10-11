En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Exbailarines de Reykon lo denuncian por no recibir créditos de autoría en la canción 'Señorita'

Exbailarines de Reykon lo denuncian por no recibir créditos de autoría en la canción 'Señorita'

Cris y Ronny aseguran que le mostraron la canción al artista, quien les ofreció 5 millones de pesos por comprar los derechos y la lanzó poco después en compañía de Daddy Yankee.

Publicidad

Publicidad

Publicidad