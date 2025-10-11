Exbailarines de Reykon lo denuncian por no recibir créditos de autoría en la canción 'Señorita'

En una entrevista concedida al programa La Red, los artistas Cris y Ronny sorprenden al público al afirmar que ellos son los verdaderos compositores de 'Señorita', la exitosa canción que lanzó Reykon en colaboración con Daddy Yankee. Según su relato, nunca recibieron el reconocimiento correspondiente por su aporte creativo.

Cris y Ronny cuentan que, en aquel entonces, trabajaban como bailarines y soñaban con abrirse camino en la música. Durante esa época, escribieron una canción que más tarde se convertiría en uno de los temas más recordados de Reykon.

Los jóvenes aceptaron la propuesta sin conocer las implicaciones legales de la transacción. Según mencionan, Reykon les ofreció cinco millones de pesos por la canción, suma que aceptaron sin asesoría ni conocimiento de que, conforme a la legislación colombiana, los derechos de autor no pueden ser vendidos de esa forma.

Cris y Ronny reconocen que firmaron un documento en el que cedían los derechos, pero aseguran que no comprendían el alcance de lo que estaban firmando. Para ellos, el cantante se habría beneficiado de su falta de experiencia y conocimiento legal, dejando su nombre fuera de los créditos oficiales.

El tema 'Señorita' se convirtió en un éxito y ayudó a consolidar la carrera de Reykon en el género urbano, especialmente tras la colaboración con Daddy Yankee. Sin embargo, Cris y Ronny afirman que, a pesar de haber aportado la composición, nunca fueron reconocidos ni acreditados en el tema.

Ante las declaraciones de los dos artistas, La Red intentó comunicarse con Reykon para obtener su versión de los hechos, pero, según informó el programa, el cantante no quiso conceder una entrevista ni pronunciarse públicamente al respecto.

Hoy, Cris y Ronny buscan que se conozca su historia y añaden que no buscan tener ningún tipo de conflicto con el intérprete de temas como 'Me matas', 'Imaginándote' y 'El chisme'.

