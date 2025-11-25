En vivo
La Reina del Flow
Maritza y Salvador se enfrentan en la audiencia por los derechos de su “personaje”

Tal como lo advirtió, Salvador toma medidas con respecto al supuesto personaje de Maritza que él creó y del cual tiene todos los derechos. La influenciadora se defiende, pero parece que vienen más problemas.

