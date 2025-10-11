Última publicación de Carlos Barbosa, actor de 'La Saga, Negocio de Familia', antes de morir

El pasado 10 de octubre, Colombia se vistió de luto luego de que se confirmara la muerte del destacado actor Carlos Barbosa, recordado por su participación en producciones de la talla de 'El Divino, 'Vuelo Secreto', 'Bermúdez y el clon' y 'La Saga, Negocio de Familia', donde tuvo la oportunidad de interpretar a John Jairo. De acuerdo con la versión de La Red, el primerísimo actor falleció luego de batallar contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas.

Ante la desgarradora noticia, varios famosos de la farándula nacional se tomaron las plataformas digitales para lamentar el hecho, tal fue el caso de Patricia Ércole, Jorge Cárdenas, Diva Jessurum, Carlos Giraldo, entre otros actores y presentadores. De hecho, hubo quienes se remitieron al perfil de Instagram de Barbosa, a pesar de que estuvo desaparecido de esta plataforma desde el 2024.

Cuál fue la última publicación de Carlos Barbosa antes de morir

El 27 de abril de 2024 fue el día en el que el actor realizó su última publicación en su cuenta oficial por motivo de su cumpleaños. En el video se le vio celebrando la vida en compañía de su esposa, la también actriz Myriam Patricia Bohórquez Pérez, y sus hijos Carlos Barbosa y Bella Barbosa, quien también se dedica al mundo del espectáculo gracias a su faceta como cantante.

"Hoy es mi cumpleaños y quiero agradecerte hijita @bellabarbosaofficial, ella me hizo éste video, gracias también a mi hijo @carlosbarbosa5052, gracias a todos los que me han llamado a saludarme, gracias por todos los mensajes que me han dejado, gracias por el cariño que me tienen, saludos para todos", escribió junto al clip que recogió más de 8 mil reproducciones en la plataforma.

Fue precisamente este espacio al que recurrieron muchos fanáticos para extenderle un mensaje de aliento a sus seres queridos y para recordar su gran trayectoria artística: "Que en paz descanse", "Qué gran actor, versátil, polifacético, natural, de carácter, uno de los mejores en América Latina", "El mejor actor, lo recuerdo mucho en 'La Saga, Negocio de Familia'😢😢😢😢", "Adiós, don Carlos, buen viaje", son algunos de los mensajes que se destacan.

