Caracol TV  / Actualidad  / Sentido homenaje de ‘Día a Día’ a Carlos Barbosa: “Lo vamos a recordar como un grande”

Sentido homenaje de ‘Día a Día’ a Carlos Barbosa: “Lo vamos a recordar como un grande”

Al inicio del matutino de Caracol Televisión, los presentadores dedicaron unas palabras al actor caleño que murió este 10 de octubre, y recordaron su larga y exitosa trayectoria en la actuación.

Presentadores de 'Día a Día' hicieron homenaje a Carlos Barbosa, actor que murió
Presentadores de 'Día a Día' hicieron homenaje a Carlos Barbosa, actor que murió
Foto: Caracol Televisión e Instagram @diaadiacaracoltv
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

