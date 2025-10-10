Sentido homenaje de ‘Día a Día’ a Carlos Barbosa: “Lo vamos a recordar como un grande”

El primero en tomar la palabra fue Carlos Calero, primo de famoso actor colombiano, que manifestó la tristeza de él y de sus compañeros por la muerte de Barbosa y resaltó el legado que dejó.

“Nos deja un legado de actuación, de gran persona, que muchas veces estuvo con nosotros acá, en nuestro programa. Y bueno, comenzamos este programa dedicándole todo el reconocimiento y el merecimiento por ser uno de los grandes de nuestra pantalla. […] Lo vamos a recordar como siempre, como uno de los grandes de nuestra pantalla”, dijo el presentador.

Carolina Soto, Iván Lalinde y Carolina Cruz recordaron varias de las exitosas producciones en las que el vallecaucano trabajó y aprovecharon para enviarles un mensaje de condolencias a su esposa y a sus hijos.

Qué le pasó al actor Carlos Barbosa Romero, que murió a los 81 años

El reconocido artista, que estudió Arquitectura en la Universidad del Valle, padecía un cáncer, que terminó arrebatándole la vida. Su esposa indicó, según 'La Red, que Barbosa sufría de mieloma múltiple, enfermedad que afecta las células plasmáticas y hace que estas se multipliquen de manera irregular, creando proteínas defectuosas que pueden causar problemas en varios órganos.

Barbosa Romero ya había presentado problemas graves de salud en 2020, cuando sufrió una trombosis cerebral, por la que incluso perdió la memora (aunque con terapia logró recuperarla) y un infarto pulmonar. No obstante, el artista logró superar esos problemas de salud.