Mánager de B- King expuso sospecha que tiene sobre el crimen: "Le falta un pedacito al cuento"

El representante del colombiano que fue asesinado en México luego de presentar un espectáculo en un festival de música electrónica concedió una entrevista para el poscas 'Más allá del silencio' en donde se defendió de las acusaciones y reveló detalles de cómo fueron los últimos momentos de vida del joven. Según explicó, conocía a Bayron Sánchez desde hace más de cinco años; sin embargo, solo un par de meses antes empezaron a trabajar juntos y a buscar la forma de cumplir su sueño.

El intérprete de 'Talismán' viajó hasta 'El País Azteca', a pesar de que su género era el reguetón y no la electrónica. De acuerdo con Gallego, inicialmente tenían planeado contratar a Marcela Reyes y, al ver que no estaba disponible, recurrieron a él.



Por qué el mánager de B- King sospecha del actuar de las autoridades

Luego de narrar cómo fue el espectáculo y mostrar la última conversación con Regio Clown en donde acordaban que iban a trabajar juntos y en la que le dijeron que ellos se iban a ver con un amigo, Gallego habló acerca de lo sospechoso que le parece que las autoridades se hayan quedado tanto tiempo con el cuerpo de los artistas en su poder sin advertir a los familiares de las víctimas.

"Aparece que a ellos los encontraron el 17 de septiembre, o sea que ellos estuvieron miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el lunes en la mañana en posesión de la autoridad mexicana, del Estado de México", mencionó.

Cuando el periodista le preguntó si existía la posibilidad de que los uniformados no supieran de quiénes se trataban, él contestó: "Viejo, ¿cómo no van a saber? Si ellos tenían los tatuajes, llenos de tatuajes, todas las fotos, todo el mundo hablando, eso era ya tendencia en México, en Colombia, en un poco de países, ¿cómo no iban a saber que eran ellos? Ahí está raro, ahí le falta un pedacito al cuento", comentó.

Posteriormente, indicó que cuando empezó a recibir amenazas de muerte, fue contactado por un fiscal del Estado de México que lo llamó luego de recibiera una carta del cónsul de Colombia en México. Según dijo, le propuso irse para allá a recibir protección y quedarse en la casa de otra persona; sin embargo, él no aceptó debido a lo atemorizado que se encontraba.

