En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Mánager de B- King expuso sospecha que tiene sobre el crimen: "Le falta un pedacito al cuento"

Mánager de B- King expuso sospecha que tiene sobre el crimen: "Le falta un pedacito al cuento"

Juan Camilo Gallego le concedió una entrevista a Rafael Poveda en donde se defendió de las acusaciones y reveló cómo fueron los últimos días de vida de Bayron Sánchez en México.

Juan Camilo Gallego, mánager de B- King, concedió entrevista sobre los últimos días de vida del artista.
Juan Camilo Gallego, mánager de B- King, concedió entrevista sobre los últimos días de vida del artista.
Foto: 'Más allá del silencio' y @bkingoficial (Instagram).
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad