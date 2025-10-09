Santi, semifinalista del Desafío, responde a comparaciones con Mencho: "Le han dado mucho palo"

Santi, el semifinalista del Desafío 20 Años, estuvo en el Sentenciado del Siglo para hablar sobre su paso por el programa de colombianos y también para opinar sobre cada uno de los participantes de esta nueva edición.

En primera medida, se refirió a Alejo, con quien estuvo en el reality y según él, no estuvo con él en medio del juego. Asimismo, recuerda cuál fue el apodo le pusieron y lo que realmente pasó entre los dos.

"Tenía personas muy allegadas, con las cuales pensé que tenía más respaldo y no lo hicieron como yo quería. Entre ellos, Alejo, que yo pensé que me iba a apoyar más, pero bueno, él también estaba en su juego y quizá no sintió en su momento esa empatía hacia mí. Lo llamaban el villano favorito", indicó.



Qué dijo Santi, del Desafío, sobre Mencho

Posteriormente, se refirió a Mencho, ya que, en redes sociales lo han comparado mucho con ella. Frente a esto, él no se quedó callado y la defendió de las críticas que se recibe por cómo compite en el Desafío.

"Mis respetos para ella, porque ella es levantadora de pesos y es una gran atleta. Mis respetos para Mencho. Y yo te voy a ser sincero, yo siento que lo ha hecho bien y que le han dado mucho palo para lo que ha hecho. Ha sido una excelente participante y nunca se le ha arrugado a ninguna prueba", aseguró.



Santi, del Desafío, habla de Rosa

Por otra parte, mencionó a su equipo ideal con los hombres que de esta edición del Desafío 2025: Rata, Zambrano, Gero y Eleazar. Por otra parte, mencionó a las mujeres que quería en su escuadrón: Katiuska, Rosa, Yudisa y Manuela. Luego dijo que el Santi de esta temporada podría ser Gio, de Gamma, y como persona escogió a la Rata por ser noble.

Adicionalmente, para Santi, el judas de esta temporada del Desafío Siglo XXI sería Abrahan y Eleazar. Posteriormente, destacó la belleza de las mujeres de esta temporada y sin pensarlo mencionó a Rosa, Deisy, Yudisa, Dani, Claudia.

