Galo revela la promesa que hará si regresa al 'Desafío': ¿llevará a Madrid al altar?

Este nueve de octubre, llegó otro ganador del Desafío al set con Johncito, se trató de Galo. Allí comentó que con los $400 millones que se llevó al ganar el programa, hizo una inversión y también compartió ese premio tan anhelado.

Galo le pedirá matrimonio a Madrid, del Desafío

En medio de esta charla, le preguntan qué reto haría si llega a regresar al programa de los colombianos. A lo que él se queda pensando, por lo cual, el periodista le empieza a tocar el tema del amor y de que podría dar el siguiente paso en esa relación.



"Quiero decirles, que yo Galo, me comprometo a que si pasamos al Desafío voy a arrodillarme y le voy a dar el anillo que tanto ustedes también han esperado a Madrid y nos vamos a casar", expresó.

Tras esto, todos en el set quedaron muy contentos y animados porque los dos participantes del reality podrían llegar al altar luego de que todos sus seguidores lo esperaran desde que se conoció que volvieron. Posteriormente, indica que, si no llega a ganar las votaciones, de igual manera, él se compromete a que le va a pedir matrimonio sin importante lo que suceda con el programa.



Qué dijo Galo de Rata y Katiuska

Por otra parte, también se refirió a dos participantes del Desafío. Específicamente de Katiuska y Rata, quienes actualmente están en Omega. Los dos se han robado las miradas de todos, quienes han brillado por su rendimiento en las pistas de La Ciudad de las Cajas.

"En esta edición, para mí, Katiuska. Es muy buena y tiene una mentalidad de ganadora, sabe a lo que fue y está muy metida en el juego. Y yo soy 100% team Rata", añadió. Frente a esto, dijo que entre Rata y él, estaba complicado saber quién gana, pero que se tiene mucha fe y que también puede brillar en el Desafío como su contrincante. "Si no me tengo fe yo, entonces quién", fueron sus palabras al referirse a los actuales competidores del reality 2025.

