EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Galo revela la promesa que hará si regresa al 'Desafío': ¿llevará a Madrid al altar?

Galo revela la promesa que hará si regresa al 'Desafío': ¿llevará a Madrid al altar?

Johncito se conectó en el live con Galo, el ganador del Desafío 2021. Allí habló de sus mejores momentos por el programa y también reveló cuál participante de esta edición le parece fuerte.

