Qué le pasó a Gio en la prueba del ‘Desafío’: Deisy se desesperó y retrasó a Alpha

En este capítulo 98 del Desafío Siglo XXI, Alpha, Gamma y Neos se miden en el Box Azul. En esta oportunidad así quedaron conformados los grupos que fueron a esta pista:

Alpha: Yudisa, Lucho, Gio y Valkyria

Gamma: Zambrano, Myrian, Leo e Isa

Neos: Kevyn, Sofía, Lina y Pedro



Qué le pasó a Gio en la prueba del Desafío

Después que de Valkyria y Yudisa pasaran por la pista, le tocó el turno a Gio, quien lo hizo lo más rápido que pudo. Al llegar al momento de la definición, empezó a demorarse más que sus compañeros.

Mientras él iba intentado tener buena puntería, los pequeños sacos se caían, por lo cual, él tenía que repetir ese punto. A su vez, desde la casa Alpha, ellos estaban nerviosos al ver que no avanzaban. Por este hecho, el equipo morado perdió la ventaja que tenían, pero también el escuadrón siempre lo animó para que lo lograra.

De qué se trata la prueba del Desafío HOY

Esta es una competencia por relevos. El primer participante sube por unas escaleras y se lanza al agua. En el trayecto, escala un obstáculo para luego salir y correr hacia la otra piscina. Después, sube a la parte superior del Box y, desde allí, utiliza una vara para girar un timón, de donde caen dos bolsas de arena.

Luego baja por el tobogán, toma las bolsas y, desde una plataforma, las lanza para dejarlas sobre una repisa inestable ubicada en un tablero. El primer equipo que logre poner sus ocho bolsas sin que se caigan conservará su comida.

