Doble de Yo Me Llamo interpuso denuncia contra otro y le respondieron: "No te hagas la víctima"

Continúa el drama legal entre Andrea Correa, la recordada imitadora de Shakira en Yo Me Llamo 2023, y Klissman Moncada, el doble de Maluma en la temporada 2021. La artista decidió denunciarlo por un presunto caso de robo y estafa relacionado con un fallido negocio.

Qué pasó entre Yo Me Llamo Shakira y Maluma

Todo inició a comienzos de 2025, cuando Correa le contó a Moncada que tenía un dinero disponible para invertir. Él le propuso un negocio que, según ella, no arrojó los resultados prometidos.



En un principio, la imitadora iba a entregarle 40 millones de pesos, pero finalmente decidió darle solo 20 millones. Sin embargo, Moncada comenzó a insistirle en que debía aportar más dinero. A partir de ese momento, Correa empezó a desconfiar y le pidió que le devolviera lo pactado.

Según su versión, él le confesó que había usado el dinero para cubrir un asunto familiar y que no contaba con el monto completo para regresárselo.

Lo más reciente ocurrió el 22 de noviembre, cuando la doble de la barranquillera publicó un comunicado en su cuenta de Instagram anunciando que había decidido interponer una denuncia penal para que las autoridades determinen si Moncada incurrió o no en delitos.



Por qué Yo Me Llamo Shakira puso denuncia contra Maluma

“Luego de haber otorgado múltiples oportunidades al señor Klisman Moncada (Yo Me Llamo Maluma) para resolver de manera directa y respetuosa la situación que nos afecta y la cual es de público conocimiento, no he recibido respuesta alguna ni de él ni de su equipo legal”, expresó inicialmente.



Además, fue enfática en que: “En virtud de lo anterior, y en aras de hacer valer mis derechos como víctima de posibles conductas punibles, he interpuesto en días pasados una denuncia penal contra el señor Klisman Moncada, con el fin de que sea la Fiscalía General de la Nación la entidad competente en determinar la existencia de los presuntos delitos y las responsabilidades a que haya lugar”.



Que dijo el doble de Maluma sobre denuncia de Yo Me Llamo Shakira

Ante el comunicado, Moncada reaccionó molesto y comentó:

“Tus historias son un show, te llamo y tampoco contestas. Te escribo y no respondes. Deja el show y de dañarme la imagen, que no solo tú estás ‘perjudicada’. ¿Quieres que te solucione rápido? Arregla mi imagen para recuperar mi trabajo y mi clientela. No te hagas la víctima. Sabías muy bien lo que hacías y ambos perdimos. Todo lo volviste una novela a tu favor. Arregla esto y verás cómo se soluciona rápido, pero deja la novela”.

Un usuario le sugirió al imitador que contara públicamente su versión para que no pareciera una estafa. Él respondió contundente:

“Si publico todas mis pruebas es darle más show a esto y fama a ella, y yo no doy fama gratis. ¡Que me responda por todos los lados que le he escrito para solucionar, y daré mi versión! 🤗”.

