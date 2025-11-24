En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Doble de Yo Me Llamo interpuso denuncia contra otro y le respondieron: "No te hagas la víctima"

Doble de Yo Me Llamo interpuso denuncia contra otro y le respondieron: "No te hagas la víctima"

Sigue el rifirrafe entre dos exconcursantes de Yo Me Llamo de temporadas distintas por un presunto caso de estafa y robo. En medio de las acusaciones, hay en juego 20 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad