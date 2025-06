Yo Me Llamo Luis Alfonso ya había tenido otra novia en el programa aparte de Gloria Trevi

El capítulo 110 de Yo Me Llamo estuvo cargado de emociones. Además de la sorpresiva eliminación del doble de Joan Manuel Serrat, se confirmó un nuevo romance en el Templo de la Imitación: el que sostienen los imitadores de Luis Alfonso y Gloria Trevi, lo que dejó sorprendidos a jurados, presentadores y televidentes.

La inesperada revelación vino de parte de Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, luego de que Rey Ruiz le preguntara si tenía una relación sentimental con ‘El Señorazo’. Aunque ella negó tener un vínculo amoroso con él, sí confesó que había un romance en el programa. Ante la insistencia de Amparo Grisales y César Escola, la imitadora no pudo guardar más el secreto y reveló que la nueva pareja del reality era la conformada por Yo Me Llamo Luis Alfonso y Yo Me Llamo Gloria Trevi.

La actriz manizaleña fue clara: no quería pistas ni adivinanzas, por lo que Paquita, algo nerviosa, lo soltó sin rodeos. Minutos después, Gloria Trevi regresó al escenario y confesó entre risas que había "metido la pata" al contar lo que hasta ahora era un secreto bien guardado.

Al final del episodio, justo antes de anunciar al eliminado, la pareja selló su complicidad tomados de la mano, sin temor a mostrarse tal cual ante las cámaras.

Yo Me Llamo Luis Alfonso ya había tenido otra novia en el programa

Sin embargo, este no es el primer romance del imitador de Luis Alfonso dentro del programa. En 2023, él participó como Yo Me Llamo Elvis Crespo y también tuvo una relación con Yo Me Llamo Shakira. La historia de amor entre ambos fue pública, pero llegó a su fin meses después.

Fue Andrea Correa, nombre real de la imitadora de la barranquillera, quien confirmó su ruptura en febrero de 2025 durante una entrevista en Día a Día. “Realmente, soltera. Claramente estoy soltera. Digamos que hace como cuatro días. Ha sido complejo. Está la herida reciente, pero hay que aprender también a estar solos, es algo difícil la soledad”, expresó en el matutino de Caracol Televisión.

Más adelante, el propio César Narváez, quien interpretaba a Elvis Crespo, se sinceró durante una gala en marzo de este año como 'El Señorazo'. “Estoy decepcionado. Me siento traicionado por una persona de la que yo esperaba tanto...”, dijo. Luego agregó: “No estoy triste, pero me tiene pensativo el saber que existían tantas metas, tantos planes y tantos proyectos, pero todo se fue a la basura”.

Así las cosas, Yo Me Llamo Gloria Trevi se convierte en la segunda pareja sentimental del imitador de Luis Alfonso dentro del reality. Por ahora, los seguidores del programa esperan que ambos cuenten cómo empezó esta nueva historia de amor que ya está dando de qué hablar.

