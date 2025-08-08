Caracol Televisión anuncia una nueva etapa en la evolución del legado cultural de la HJCK

Desde hace más de un año, Caracol Televisión y sus marcas, han venido trabajando intensamente en un proceso de transformación digital. Como parte de esto, la HJCK termina su ciclo de emisión en el formato de streaming de audio, para escalar a un formato de difusión más amplio y acorde con las nuevas tendencias de consumo de contenidos.

En esta nueva fase, el conocimiento, las voces y la memoria cultural que alguna vez estuvieron resguardadas en archivos físicos, estarán disponibles en formatos de video, audio y texto.

Gracias a la convergencia tecnológica y al compromiso con la preservación de nuestro patrimonio sonoro y audiovisual, la HJCK pronto migrará a ditu, la plataforma de streaming gratuita de video de Caracol Televisión. Allí nacerá el “Canal HJCK”, que se consolidará como el canal cultural por excelencia de la plataforma ditu.

Este canal no solo albergará los contenidos que durante décadas emitió la HJCK primero por las ondas hertzianas y luego en audio digital, sino que también integrará materiales afines del archivo histórico de Caracol Televisión, incluyendo películas, series, documentales, programas especiales y producciones adquiridas de terceros.

Todo este contenido estará acompañado por la selección musical distintiva que siempre ha caracterizado a la HJCK, que en su mayoría será emitida en formato de video, cuidadosamente curada para una audiencia exigente, culta y apasionada por la cultura.

Próximamente, abriremos las puertas del valioso "Archivo Sonoro" de la HJCK, para que su legado siga vivo, vibrante y accesible. La HJCK no desaparece. Se transforma, se expande, se multiplica.