Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: fue a Día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho

Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: fue a Día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho

En día a Día estuco Caro Acosta, DJ de Girardot que asegura haber sostenido una relación con Valentina, aunque nunca le pusieron etiquetas. Mostró fotos al lado de la participante del Desafío Siglo XXI.

Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: apareció en día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho.
Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: apareció en día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @djcaroacosta
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: agosto 08, 2025 10:37 a. m.