Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: fue a Día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho

En la emisión de Día a Día del 8 de agosto estuvo como invitada Caro Acosta, DJ oriunda de Girardot y socióloga de profesión, quien aseguró haber sostenido una relación, sin etiqueta, con Valentina, participante del Desafío Siglo XXI, dos meses antes de que ingresara al reality.

Ella sería la pareja de Valentina del Desafío 2025

Durante la entrevista con Carlos Calero, Catalina Gómez e Iván Lalinde, Caro explicó que su vínculo con Valentina fue muy especial, aunque nunca lo definieron como una relación formal. Según dijo, podría describirse como un “casi algo”. Todo comenzó en Girardot, cuando ella trabajaba en la administración municipal y Valentina participaba en un reinado. Con el tiempo, continuaron saliendo y fortaleciendo la conexión.

Acosta contó que fue la última persona en despedir a Valentina antes de que viajara al Desafío: “Eso fue como una bola de nieve… nos despedimos como gente adulta”, relató, mientras se iban mostrando varias fotos juntas.

Ella sería la pareja de Valentina del Desafío. Foto: Día a Día.

Pareja de Valentina reaccionó a lo que ha pasado con Lucho en el Desafío

En el programa mostraron imágenes de lo que ha sucedido en el reality, donde Valentina ha tenido gestos de cariño y coqueteo con Lucho, integrante de la casa Alpha, e incluso él la llevó a la Site ditu. Ante esto, Caro confesó tener sentimientos encontrados: “Terapia de choque… yo le dije que fuera muy estratégica y sabíamos que eso podía pasar”.

En otra entrevista publicada en las redes del programa, agregó: “Para mí fue algo súper impactante porque ella me decía que iba enfocada en el juego, pero la situación se desvió… fue una sorpresa muy grande”.

Carlos Calero le preguntó si ya sabía que Valentina sentía atracción por las mujeres. Caro respondió que fue una sorpresa para todos en Girardot, ya que la participante había tenido una relación larga con un hombre, pero al conocerse dejaron que las cosas fluyeran. “Éramos muy conscientes de que la gente ya sabía de nosotras porque manteníamos juntas. Lo que pasa es que a donde ella llega, conquista, y tiene una chispa divina”, afirmó.

A pesar de lo ocurrido, Acosta aseguró que seguirá apoyando a Valentina y que espera conversar con ella cuando salga del reality: “Lo importante es que dé la cara, hablemos. Es sobre responsabilidad emocional y una conversación de adultos”.

Catalina Gómez destacó la actitud de Caro y, para cerrar, la invitada contó que también es amiga de Karen Candia, finalista del Desafío 20 Años, quien le aconsejó seguir adelante con su vida y sus proyectos sin pensar en lo que pase con Valentina.

Cabe recordar que en los primeros capítulos, Valentina reveló que le atraían las mujeres, aquí puedes ver el video:

