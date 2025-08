Desafío: Lucho le reclama a Valentina por herirle el ego: los demás la llaman "showsera"

En el capítulo 23 del Desafío Siglo XXI, la tensión se siente en el ambiente. Todo comienza con una conversación entre Lucho y Valentina en la que el participante le expresa cómo se sintió tras un comentario de ella durante la fiesta. Aunque la charla inicia de forma tranquila, la incomodidad no tarda.

Por qué Lucho se molesta con Valentina en el Desafío

“Cuando dijiste que lo que te gustaban eran mis sentimientos, pero que físicamente nada… ahí yo dije: ‘no’. En mi ego de hombre, me sentí súper triste porque pensé: si físicamente no le gusto, ¿entonces qué pasa?”, le confiesa Lucho, con el rostro visiblemente afectado.

Mientras tanto, en otras casas, algunos participantes critican a Valentina por lo ocurrido, asegurando que la joven de Girardot es muy "showsera" y que seguramente su comentario fue el que incomodó a su compañero.

Al día siguiente, Lucho se sincera con la joven sobre lo que ha estado sintiendo y ofrece disculpas por haberse molestado: “Me dejaste pensativo. Ayer me pasé de bobo y me levanté pensando en que hoy vamos a tener espacio para hablar. Quiero estar bien y tranquilo”, le dice. Ella, por su parte, se disculpa por sus palabras: “No lo hice con intención de herirte o hacerte sentir mal, porque sé que si fuera al contrario también me habría enojado”.

Sin embargo, la situación no pasa desapercibida para los demás. Eleazar, capitán de Alpha, conversa con Leo sobre la incomodidad que genera esta tensión en el equipo y sugiere una solución directa: “Que convivan, y si no saben convivir, chaleco y ya”.

