Valentina revela los problemas alimenticios que tuvo antes de entrar al Desafío

En la casa Alpha, Valentina estaba con todos compañeros y allí reveló que cuando tenía solo 13 años padeció de un problema alimenticio. Abrió su corazón para contar cómo ocurrió todo en su adolescencia.

Mira también: Cuál es la promesa que le hace Zambrano a Omega en el Desafío: así reacciona el equipo



Qué le pasó a Valentina, del Desafío

“Yo antes me creía reina, por lo tanto, cuando eso pasa hay unos estereotipos. Tenía 13 años, todo era vómito. Un día me desmayé en el colegio y ahí toda mi familia se dio cuenta. Me llevaron al hospital, dijeron lo que tenía, pero bueno, todo ahí”, empezó expresando.

Luego de esto, reveló que cuando tenía 14 años llegó a pesar 35 kilos. Y a raíz de esto, ella lloraba, porque no se sentía bien con su imagen, por lo cual, entró en depresión y ansiedad.

“Cuando tenía como 17 años, mi peso era de 44 kilos, ahí ya estaba medicada con un profesional. Fue un tiempo duro, ya todo ha estado controlado, pero el tema de la ansiedad, sí me toca ir al médico, tengo psicólogo”, añadió.

Publicidad

Mira también: Katiuska sufrió una lesión en la pierna antes del Desafío: así fue su cirugía y recuperación



Qué secuelas le dejó a Valentina

Asimismo, indicó que lo que sucedió en su infancia le dejó secuelas, por lo cual, actualmente sufre de gastritis crónica y para ello hace yoga para sentirse mucho mejor. Frente a este tema, todos sus compañeros quedaron sorprendidos por lo que tuvo que pasar en su niñez y cómo lo ha afrontado hasta el momento luego de tantos años.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.