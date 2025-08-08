Publicidad

Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Valentina revela los problemas alimenticios que tuvo antes de entrar al Desafío

La participante abre su corazón en el Desafío para contar su historia de cuando tenía solo 13 años. Toda su familia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo por algo que ocurrió en el colegio.