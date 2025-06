Doble de Paquita la del Barrio confirma el nuevo amorío que hay en Yo Me Llamo

Luego de la presentación de Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, los jurados la felicitan por su show en la que interpretó 'Gusto al gusto'. Luego de la intervención de Amparo Grisales, quien le dice que estuvo muy bien, Rey Ruiz le pregunta cuál es la relación que tiene con el imitador de Luis Alfonso.

Cuál es la nueva pareja de Yo Me Llamo

Ella queda sorprendida por lo que está escuchando y se pregunta la razón de ese cuestionamiento. Allí los jurados le dicen que, recientemente, el doble afirmó que ellos dos estaban saliendo y querían confirmar qué tan cierto era.

La imitadora de Paquita la del Barrio indica que no es cierto y después la llaman para que se acerque, así revele la información inédita. Primero la 'Diva de Colombia' le pide que diga el nombre de la mujer con la que el doble está saliendo, pero ella solo afirma que a dicha mujer le gusta bailar.

Yo Me Llamo Luis Alfonso tiene amorío con la imitadora de Gloria Trevi

Después de esto, la manizaleña le dice que no quiere incógnitas y que espera con ansias la respuesta. Allí la concursante ya no puede aguantar más el secreto y revela que es Yo Me Llamo Gloria Trevi. Luego, ella va al escenario y le dice a sus compañeros que la embarró al confesar lo que sus compañeros guardaban.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.