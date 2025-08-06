Publicidad

La Reina del Flow / Juancho le hace un show de celos a Yeimy tras su versus con Charly Flow: así reacciona ella

Juancho le hace un show de celos a Yeimy tras su versus con Charly Flow: así reacciona ella

La presentación de Charly con Yeimy en el versus despierta la peor versión de Juancho, quien tras el show le dice que verlos tan cerca lo hizo sentir muy incómodo. Ella intenta explicarle que todo es actuado.