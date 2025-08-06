Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Cuál será el equipo que gane en este Box Azul, descúbrelo

Los tres equipos, Omega, Gamma y Alpha, se enfrentan a un nuevo Desafío esta noche. No te pierdas ni un minuto de este capítulo para descubrir todos los detalles.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado agosto 06, 2025 08:55 p. m.
REFRESCAR
  • 08:55 p. m.
    Quién gana la prueba

    Gamma logra quedarse con el primer lugar, luego de que Rata lograra ubicar todos los sacos de arena.

  • 08:53 p. m.
    Lucho besa a Valentina

    Luego de poder organizar todos los sacos de arena, sale a reunirse con su equipo y Lucho la sorprenden con un beso.

  • 08:27 p. m.
    Qué pasó con Mencho

    En medio de la prueba de Sentencia y Bienestar, Mencho compitió de segundas en Gamma, pero cuando le tocó sumergirse no podía. Por lo cual, todos le hacían barra para que pudiera hacerlo, ¿qué dijo Zambrano en el Desafío Siglo XXI?

  • 08:18 p. m.
    Prueba de Bienestar y Sentencia

    Los participantes de Omega, Alpha y Gamma salen a la competencia, ¿quién ganará?

  • 08:15 p. m.
    Rosa se desahoga con Yudisa

    En casa Gamma, Rosa habla con Yudisa sobre cómo se sintió por la pelea con Zambrano. Que no se disculpó con ella y le dolió mucho porque es como su hermano.

  • 08:15 p. m.
    En Omega se refieren a Eleazar

    Después de la llamada de Andrea, en Omega hablan de lo que dijo Eleazar, que no asumió el chaleco por lo que era. Se ríen y sospechan que lo hizo por beneficio propio. ​Además, Zambrano y Rosa hablan de la pelea que tuvieron recientemente.

  • 08:07 p. m.
    Leo y Lucho hablan en Alpha

    Dicen que para una prueba de capitanes Manuela no la daría, pero que Deisy sí tiene potencial.

  • 08:03 p. m.
    Andrey y Miryan llegan de ditu

    Al entrar a la casa Omega, Andrey y Miryan revelan cómo fue su paso por la Suite ditu

  • 08:02 p. m.
    Tina levanta a Alpha

    Tina, con toda la actitud, llegó con un sartén levantando a todos sus compañeros.