Gamma logra quedarse con el primer lugar, luego de que Rata lograra ubicar todos los sacos de arena.
🔴EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO XXI: Cuál será el equipo que gane en este Box Azul, descúbrelo
Los tres equipos, Omega, Gamma y Alpha, se enfrentan a un nuevo Desafío esta noche. No te pierdas ni un minuto de este capítulo para descubrir todos los detalles.
08:55 p. m.Quién gana la prueba
08:53 p. m.Lucho besa a Valentina
Luego de poder organizar todos los sacos de arena, sale a reunirse con su equipo y Lucho la sorprenden con un beso.
08:27 p. m.Qué pasó con Mencho
En medio de la prueba de Sentencia y Bienestar, Mencho compitió de segundas en Gamma, pero cuando le tocó sumergirse no podía. Por lo cual, todos le hacían barra para que pudiera hacerlo, ¿qué dijo Zambrano en el Desafío Siglo XXI?
08:18 p. m.Prueba de Bienestar y Sentencia
Los participantes de Omega, Alpha y Gamma salen a la competencia, ¿quién ganará?
08:15 p. m.Rosa se desahoga con Yudisa
En casa Gamma, Rosa habla con Yudisa sobre cómo se sintió por la pelea con Zambrano. Que no se disculpó con ella y le dolió mucho porque es como su hermano.
08:15 p. m.En Omega se refieren a Eleazar
Después de la llamada de Andrea, en Omega hablan de lo que dijo Eleazar, que no asumió el chaleco por lo que era. Se ríen y sospechan que lo hizo por beneficio propio. Además, Zambrano y Rosa hablan de la pelea que tuvieron recientemente.
08:07 p. m.Leo y Lucho hablan en Alpha
Dicen que para una prueba de capitanes Manuela no la daría, pero que Deisy sí tiene potencial.
08:03 p. m.Andrey y Miryan llegan de ditu
Al entrar a la casa Omega, Andrey y Miryan revelan cómo fue su paso por la Suite ditu
08:02 p. m.Tina levanta a Alpha
Tina, con toda la actitud, llegó con un sartén levantando a todos sus compañeros.