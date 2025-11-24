Insinúan que Deisy está con Rata por la plata en el ‘Desafío’: "$132 millones para amarlo”

Este capítulo 98 del Desafío Siglo XXI, empezó de la mejor manera. Todos los participantes están motivados con el inicio del ciclo número 18. Ninguno quiere irse y menos en este punto de la competencia.

Qué dijo Zambrano de Deisy en el Desafío

Tras la llamada que hacer la presentadora Andrea Serna, quien le pregunta a Deisy cómo está la convivencia en Alpha, a lo que ella no duda en responder, que soñaba con estar en ese momento y más ahora que vienen de una racha de ganar todas las pruebas. Posteriormente, le dicen que se reencontró con Rata, y frente a esto, la mujer se ríe.



“Qué te puedo decir. Mira que ha sido chévere como volvernos a ver. Estamos enfocados cada uno en lo suyo, pero obviamente es muy bonito tenerlo acá. Y ya como hablar cositas”, añadió Deisy.

Posteriormente, en Neos empiezan a preguntarle a Mencho cuál es la relación que hay entre Deisy y Rata. A lo que unos dicen que hay “un lío emocional”. Aunque la mujer no dijo nada al respecto, entre los demás participantes empezaron a decir que ahora el integrante de Alpha tiene bastante dinero. Debido a esto, se preguntaron si podía eso podía influir.

Después de esto, Zambrano no duda en referirse al tema con el siguiente comentario. “A mí me encanta Rata, $132 millones de razones para amarlo”. A lo que Rosa le contestó. “Cómo que nos estamos conociendo todavía, 85 años después, nos seguimos conociendo”. Luego, entre ellos dos molestaron por el tema del dinero, pero ahí el atleta bromeó con que la deportista tiene poca plata.

Es de recordar que, antes de iniciar la etapa de la Semifinal, ellos dos estaban en casas diferentes. Por su parte, Rata le enviaba saludes y cuando la veía en las pruebas, intentaba tener un lindo gesto con ella, como dándole flores y hasta besos para que se animara a continuar en la competencia.

