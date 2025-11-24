En vivo
Desafío Siglo XXI
LA INFLUENCER

Insinúan que Deisy está con Rata por la plata en el 'Desafío': "$132 millones para amarlo"

Insinúan que Deisy está con Rata por la plata en el ‘Desafío’: "$132 millones para amarlo”

Después de la llamada que hace Andrea Serna, en Gamma y Neos empiezan a hablar sobre Rata y Deisy, y la cercanía que tienen. Por su parte, Zambrano expresa que quizá ella está por el dinero del participante.

