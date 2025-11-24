¿Potro se burló del "ego" de Zambrano en el Desafío?: video acá

En el capítulo 98 del Desafío Siglo XXI hubo escenas de tensión, pero también momentos divertidos, y uno de ellos estuvo a cargo de Potro. Tras finalizar la prueba, el integrante de Alpha bromeó con la casa morada e imitó a su rival Zambrano, pues estaban seguros de que recibirían el chaleco de sentencia.

Potro, quien convivió con el medallista olímpico, logró conocerlo bastante bien y por eso decidió imitarlo en su voz, gestos y frases habituales. Entre risas, recreó un momento al estilo del atleta:

“Muchachos, la verdad es que entregó el juego. A veces uno gana o pierde, tienen que dejarse sorprender porque a mí me han visto 100 mil personas competir. Le gané a no sé quién por una cabeza… Rata, la mala para ti. Yudisa empezó la guerra. Deisy… Gio, también sin palabras para ti. Y bueno, aquí está la pizza”.

¿Qué dijo Zambrano del choque de Lucho con Leo?

Más adelante, Zambrano se refirió al polémico choque entre Lucho y Leo y no se guardó nada: “De verdad que la gente es inmadura, él piensa que da miedo. ¿Por qué te chocó así?”, comentó visiblemente molesto.

Miryan intentó apaciguar el ambiente diciendo que parecía haber sido sin intención, pero tanto Zambrano como Isa la contradijeron de inmediato, asegurando que el golpe fue “intencional” y “de maldad”.

El medallista del equipo naranja remató con contundencia: “Es un bobo, un idiota, un niño. El chaleco se lo voy a llevar yo para que respete”.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.