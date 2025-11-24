En vivo
Desafío Siglo XXI  / ¿Potro se burló del "ego" de Zambrano en el Desafío?: video acá

¿Potro se burló del "ego" de Zambrano en el Desafío?: video acá

Después de que todos los participantes regresaran a sus casas, en Alpha se vivió un momento que hizo reír a varios, pues Potro no dudó en imitar a Zambrano y bromeó sobre su "ego".

