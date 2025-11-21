Momento de tensión en Alpha tras reclamo de Valentina: Valkyria también metió la ‘cucharada’

En el Desafío Siglo XXI se viven momentos de felicidad y también de tristeza, pero también de rabia. Precisamente, luego de que terminara el Box Negro, en donde quedaron eliminados Kathe y Roldán, todos los participantes volvieron a sus casas para volver a la rutina.

Por qué peleó Valentina en el ‘Desafío’

En ese preciso momento, entre todos se saludan, pero hay un detalle que llama la atención y es cuando Valentina, de Alpha, hace un reclamo por el orden en la casa. Ella expresa que no le parece cómo están organizando, porque es uno de los aspectos que más le molestan.



“Y vean cómo está la cocina, así la vamos a mantener siempre. Guarden esa máquina cada vez que la utilicen. Ahí se forma un charquero y es cuando se ve todo asqueroso. Yo no estoy mandando, Valkyria, ¿no es un orden?", empezó diciendo.

Cuando Valentina le hace esa pregunta, ella prefiere decir que no se quiere involucrar en peleas que no son de ella. Adicionalmente, indica que le gustaría que todo estén bien, porque no puede ser que solo el primer día del ciclo la cocina esté bien limpia y con los utensilios en su lugar.

"A mí no me metan en esas peleas, pero es que tú se está echando lengua con este (Lucho) y yo no me voy a meter ahí. Pero todo el mundo, sería increíble que mantuviéramos el orden y el aseo, solo está limpio el primer día".



Cuánto ganó Alpha en el 'Desafío'

Es de destacar que, Alpha ha dado de qué hablar por su buen rendimiento en las competencias. Precisamente, ellos ganaron todas las pruebas antes del Box Negro, por lo cual, tuvieron un ciclo perfecto y lograron llevarse $45 millones en total. Debido a esto, están muy felices al no tener ninguna pareja en peligro de irse.

Además de esto, también se llevaron el pato para entrar a la Suite ditu. Todo lo hicieron de la mejor manera, pero también se ganaron varios momentos de tensión con Gamma. Como en su momento quedaron en que ellos iban a enviar los chalecos y el castigo a Neos, a la final, esto no se llevó de esta manera. Frente a esto, el equipo naranja se molestó y Zambrano le declaró la guerra a Yudisa, capitana de Alpha.

