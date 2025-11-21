En vivo
La Influencer
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Zambrano en el Desafío a Muerte: por qué “le dio la pálida”

Qué le pasó a Zambrano en el Desafío a Muerte: por qué “le dio la pálida”

Zambrano, y su dupla Miryan, compitieron en el Desafío a Muerte, pero tras completar el primer circuito, el medallista olímpico se sintió débil y tuvo que sentarse. Esto dijeron sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad