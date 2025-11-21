Qué le pasó a Zambrano en el Desafío a Muerte: por qué “le dio la pálida”

Kevyn y Sofía; Zambrano y Miryan; Roldán y Kathe; y Cristian y Mencho se enfrentaron en el Box Negro para defender su permanencia en el programa. Sin embargo, el medallista olímpico del equipo Gamma llamó la atención por su estado físico: se veía débil y, apenas terminó su parte del primer circuito, tuvo que sentarse en las gradas junto a sus compañeros.

Qué le pasó a Zambrano en el Desafío a Muerte

De inmediato, el grupo reaccionó. Gero le preguntó: “¿Estás bien? ¿Estás mareado?” Mientras que Leo y Tina atribuyeron su malestar a la falta de comida, recordando que todo el equipo estuvo sin alimentarse durante el ciclo después de que les retiraran la comida por la infracción de Leo, sumado al castigo que habían cumplido la noche anterior.



