Quiénes quedaron eliminados hoy del Desafío: ¿un descuido le costó el cupo a una pareja?

Los eliminados de esta noche fueron Roldan y Kathe.

Mira también: Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el 'Desafío' y Zambrano fue a su rescate



Mira también: Tina no contiene el llanto en el ‘Desafío’ tras jugada de Alpha: "Me da mucha rabia"

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.