Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Noble gesto de Leo con Isa durante castigo del Desafío: reacción de Gamma

Noble gesto de Leo con Isa durante castigo del Desafío: reacción de Gamma

Tras el desmayo de Isa en el Rincón de los Castigos durante la Noche de Playa, Leo usa su dinero en el juego para comprarle algo a su compañera y que no sufra por el frío.

