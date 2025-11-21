Noble gesto de Leo con Isa durante castigo del Desafío: reacción de Gamma

El inicio del capítulo 97 del Desafío Siglo XXI generó preocupación entre los televidentes. Mientras Gamma cumplía el castigo otorgado por Alpha, la Noche de Playa, Isa sufrió un desmayo en el Rincón de los Castigos, lo que hizo que todos sus compañeros reaccionaran de inmediato para asistirla, darle aire y ofrecerle agua para ayudarla a estabilizarse.

Mira también: Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el 'Desafío' y Zambrano fue a su rescate



En medio de la tensión, Zambrano, como el resto de los naranja, corrió hacia ella para brindarle apoyo. Con la ayuda de Leo, levantó sus brazos y piernas para mejorar su circulación. Una vez Isa volvió en sí, siguió la recomendación del Súper Humano, quien le sugirió recostarse entre sus compañeras en un flotador para conservar el calor en medio de la fría noche.

Poco después del incidente, un vendedor ambulante llegó a la playa para ofrecer algunas prendas. Leo no dudó en preguntar por el precio de una camiseta para comprarla y abrigar a Isa, con el objetivo de que no siguiera pasando frío. El gesto enterneció a los espectadores y a su propio equipo. Entre risas, Isa le dijo: “Te debo un millón afuera”, a lo que Leo respondió bromeando que esa era la blusa más cara que he comprado en la vida: un millón de pesos.

Mira también: Tina no contiene el llanto en el ‘Desafío’ tras jugada de Alpha: "Me da mucha rabia"



Más tarde, Miryan regresó de la Suite Ditu, en la que estuvo con Yudisa, y le contó a Leo que la capitana de Alpha les había enviado ese castigo porque, según ella, “Zambrano decía que prefería eso a un chaleco”.

Publicidad

Finalmente, tras completar las 12 horas de castigo, Andrea Serna llamó a las casas y confirmó que Gamma había cumplido con su tarea. Antes de cerrar, la presentadora le preguntó a Isa qué había sucedido. Ella respondió:

“Me estaba sintiendo muy mal. Cuando escuché el pito, solté y me desmayé. Gracias al equipo y al paramédico que me ayudó pude terminar, pero fue bastante difícil”.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.