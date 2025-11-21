¿En qué terminó 'La luz de mi vida'? Esto fue lo que pasó con la historia de Elif y Firat

Más de un televidente siguió la historia de Elif, la mujer que perdió a su esposo en un accidente. Después de este día, todo cambió, porque en aquel carro iba Günes, la pequeña que poco a poco se fue robando el corazón hasta no querer seprarse de ella.

Cómo terminó La luz de mi vida

En primer lugar, Sude le confiesa a Firat que ya no estaban embarazada tras un altercado que tuvo con Dila. Él queda en shock al saber esto, y por eso le pide que se aleje. Adicionalmente, ella le revela que lo ama demasiado, pero el hombre le dice que el sentimiento no es mutuo y que nunca lo hará así como lo hace por Elif. Posteriormente, le pregunta si va a ir detrás de Elif, y solo se queda mirándola para luego marcharse detrás de la mujer que ama.



Después, muestran a Dila, quien terminó en el mismo centro para seguir con el tratamiento que llevaba. Por otra parte, Fulya y Alper terminan de celebrar su matrimonio, mientras que Firat no puede parar de ver a Elif. Es ahí cuando aparece Sufe, quien no se quiere despegar del hombre que ella quiere.

Él le deja claro que no quiere nada con ella y que no debería estar en aquel lugar. Al marcharse, Firat y Elif empiezan a bailar juntos, y él le expresa a ella que se ve muy bien con su vestido. Luego, llega Günes y no puede de la felicidad al obervarlos muy felices, como siempre lo habían estado.



Al final del capítulo de La luz de mi vida, se ve cómo Elif logra embarazarse y su amiga Fulya también. Ahora bien, en este sentido, es momento de afirmar que Firat logra quedarse con la mujer que siempre amó y de la que estuvo enamorado desde que la conoció.

Después Elif y Günes aparecen en una playa hablano de lo mujcho que se quiere. Y lo que sorprende a muchos, es cuando la pequeña por fin habla y es ahí cuando Firat aparece detrás de ellas para estar juntos, como siempre lo soñaron. Mira el final aquí:

