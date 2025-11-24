Familia de Pedro, del 'Desafío', se pronunció sobre los ataques de Zambrano al boxeador

Desde que ingresó al reality de los colombianos, el integrante de Neos se ha posicionado como uno de los Súper Humanos favoritos gracias a su nobleza y la buena relación que tiene con sus compañeros. Recientemente, el boxeador se convirtió en el centro de atención del programa luego de recibir múltiples provocaciones por parte de Zambrano, quien lo golpeó en repetidas ocasiones en el Box Rojo.

Mira también: Novio de Natalia Rincón, del 'Desafío 2023', opina sobre la relación de la Súper Humana con Kevyn



Qué dijo la familia de Pedro sobre la estrategia de Zambrano en el 'Desafío'

Joaquina e Isabel, madre y hermana del competidor, se conectaron por medio de una videollamada con Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez para hablar acerca del rendimiento del deportista en el terreno de juego; sin embargo, lo que en realidad causó interés fue el hecho de que opinaron sobre el actuar del capitán de Gamma.



"Zambrano es muy competitivo, pero qué pasa con Pedro, él es muy fuerte mentalmente, como que esas provocaciones a él ya no le afectan porque él ha boxeado toda su vida y tiene suficiente experiencia para manejar esas provocaciones. De pronto este es el juego de Zambrano, pero él ha sabido llevarlo de la mejor manera y de la única manera que él lo sabe hacer porque siempre ha sido así, un joven tranquilo, no le gustan los problemas", dijo la hermana en medio de la entrevista.

Mira también: Mujer del Desafío se siente con un pie por fuera del programa: ¿lesión oculta?



Durante el encuentro, la madre del desafiante también contó que le conmovió mucho ver a su hijo llorando por la muerte de su padre y aprovechó el espacio para resaltar las cualidades de su hijo, a quien considera una persona comprometida no solo con el deporte, sino también con ayudar a las personas que quieren apostar por una disciplina y el cambio de sus hábitos.

Publicidad

Pedro ingresó al reality durante la prueba conocida como la Carrera por Colombia. Mientras los Semifinalistas y sus duplas buscaban la forma de volver a La Ciudad de las Cajas, Valkyria y Kevyn viajaron por diferentes ciudades del país en busca de los nuevos integrantes de la escuadra verde.

Mira también: Noble gesto de Leo con Isa durante castigo del Desafío: reacción de Gamma

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.