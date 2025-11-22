Mujer del Desafío se siente con un pie por fuera del programa: ¿lesión oculta?

En el capítulo 97 del Desafío Siglo XXI se vivió un intenso Desafío a Muerte entre cuatro parejas que estaban en riesgo; sin embargo, una de las participantes que estaba a salvo manifestó su angustia por su estado de salud, pues cree que podría salir de la competencia debido a una lesión.

Mira también: Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el 'Desafío' y Zambrano fue a su rescate



Qué le pasó a Lina, del Desafío

Se trata de Lina, del equipo Neos, conformado por Kevyn y Valkyria al inicio de esta segunda etapa del reality. En el episodio 95, las tres escuadras se enfrentaron en el Box Rojo y ella terminó con un fuerte dolor en la rodilla tras un golpe con Leo, de Alpha.



Al cierre de la prueba, Lina afirmó: “Leo la cogió contra mí, se me fue a la pierna y se me salió la rodilla”. Por su parte, Leo reconoció ante sus compañeros de Gamma que el impacto había sido causado por él. Más tarde, las cámaras mostraron que a Lina le pusieron una rodillera ortopédica deportiva.

Más adelante, la competidora abrió su corazón sobe su dupla, Pedro, y confesó:

“Yo creo que posiblemente tenga un pie afuera. Yo miro mi rodilla y no creo que esté apta para muchas pruebas. La gente dirá: ‘qué pesar de ella’… pero Pedro, él merece estar mucho más tiempo acá. Él no se puede ir. No puedo quitarle los sueños. Créame que, si tengo que quedarme acá e igual hacer fuerza, lo voy a hacer por él. Siento la obligación de darla toda para que él se quede. Él quiere estar aquí, ganarse esto, lucharla, y no me lo puedo llevar por esta lesión”.



Publicidad

Qué dijo Pedro, del Desafío, de su papá

Lina mencionó esto porque horas antes habló con Pedro y se conmovió profundamente con su historia de vida. Él lloró al recordar el fallecimiento de su padre y explicó por qué avanzar en el programa, o incluso ganarlo, es tan importante para él:

Publicidad

“Mi papá era campesino y era incapacitado. No tenía una pierna y así trabajaba en el monte como agricultor, sembraba yuca, ñame… era un duro. Ahí fue que le causaron la muerte. Le picaron un poco de avispas y eso le causó un paro respiratorio, porque el veneno te corta la respiración”.

Cabe recordar que otro integrante de Neos también sufrió una lesión recientemente: a Cristian se le salió el hombro en plena pista del Box Blanco, aunque por fortuna no pasó a mayores.

Mira también: Tina no contiene el llanto en el ‘Desafío’ tras jugada de Alpha: "Me da mucha rabia"

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.

