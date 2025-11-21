En vivo
La Influencer
Caracol TV  / La Influencer  / Salvador estalla al saber que Maritza va a trabajar en la pizzería Sarabia

Salvador estalla al saber que Maritza va a trabajar en la pizzería Sarabia

Luego de que Maritza se reuniera con el doctor Hansen, decide hablar directamente con Salvador, para revelarle que ella trabajar ahora en la pizzería Sarabia. Por lo cual, él se molesta y le reclama al ser la competencia.

