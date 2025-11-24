Candidata que se cayó del escenario en Miss Universo está en la UCI

Aumenta la preocupación en redes sociales por el estado de salud de la representante de Jamaica, quien sufrió una aparatosa caída mientras desfilaba en Miss Universo 2025. El hecho quedó grabado en video, por lo que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales como TikTok, Facebook y X (anteriormente Twitter).

Miss Jamaica 2025 está en la Unidad de Cuidados Intensivos

Fue Maureen Henry, madre de la candidata, fue la encargada de dar a conocer que su hija se encuentra siendo monitoreada por los doctores: "Gabby no está tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa tratándola como corresponde", contó públicamente.



Según indicó, la joven debe permanecer en la UCI durante aproximadamente siete días para que los médicos puedan determinar cómo avanza su recuperación. Asimismo, está siendo sometida a un tratamiento estricto y está recibiendo la atención de profesionales en salud.



Además, de su madre, el certamen en dicho país también se pronunció en redes, apoyando de esta forma a la familia de la representante y deseándole que se recupere lo más pronto posible para regresar a su casa:

"Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. También alentamos a los amigos, seguidores y buenos deseos en todo el mundo a unirse para levantarla en amor, fuerza y esperanza”, se leyó en el comunicado.

Es necesario mencionar que tan pronto se produjo la caída, la joven fue auxiliada por los paramédicos y también por los organizadores, pues Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, corrieron a ayudarla.

Fue justamente Rocha el que salió poco después a señalar que la mujer se encontraba "bien" y que, por fortuna, no tenían ningún hueso roto.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para desearle mucha fuerza a su familia y para enviarle los mejores deseos a la joven, que destacó desde el primer momento por la buena relación que sostenía con algunas compañeras y también por el carisma que la caracterizaba cuando estaba en pasarela o frente a las cámaras.