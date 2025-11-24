En vivo
Candidata que se cayó del escenario en Miss Universo está en la UCI

Gabrielle Henry sufrió un duro golpe mientras participaba en el desfile de gala en Miss Universo 2025. Aunque la organización señaló que estaba "bien", crece la preocupación por su estado de salud.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Miss Jamaica, reina que se cayó en Miss Universo 2025.
Foto: Instagram @officialgrabriellehenry y GettyImages.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

