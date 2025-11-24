En vivo
La Influencer
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién ganó la prueba del ‘Desafío’ HOY: la puntería jugó mala pasada a un equipo

Quién ganó la prueba del ‘Desafío’ HOY: la puntería jugó mala pasada a un equipo

Alpha, Neos y Gamma se enfrentaron en el Box Azul, en donde tuvieron que pasar por varios obstáculos y uno que le costó mucho a un participante. Además, ninguno quiso ir por la moneda, porque querían tener alimentación segura.

Publicidad

Publicidad

Publicidad