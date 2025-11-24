Quién ganó la prueba del ‘Desafío’ HOY: la puntería jugó mala pasada a un equipo

Los participantes del Desafío Siglo XXI están firmes en este ciclo 18, en donde no quieren recibir un chaleco, porque estarían en riesgo de quedar eliminados junto a sus duplas. Además, los equipos, Alpha, Neos y Gamma lucharán hasta el final por mantenerse juntos y con comida.

Ahora bien, en esta oportunidad, los equipos que fueron a competir en el Box Azul quedaron de la siguiente manera:

Alpha: Valkyria, Gio, Lucho y Yudisa

Gamma: Isa, Leo, Myrian y Zambrano

Neos: Pedro, Lina, Sofía y Kevyn



Quién ganó la prueba del Desafío HOY

Gamma empezó con el pie derecho al ganar la prueba de Sentencia y Hambre. Eso quiere decir que, tendrán comida para todo el ciclo 18 que empezó este 24 de noviembre. Por su parte, Neos quedó de segundo lugar, por lo cual, ellos ahora tendrán que esperar qué alimento les darán. Mientras que Alpha, ahora, no podrá comer al no alcanzar a llegar a la meta antes que los demás.

Cómo era la prueba del Desafío HOY

Esta fue una competencia por relevos. El primer participante subió por unas escaleras y se lanzó al agua. En el trayecto, escaló un obstáculo para luego salir y correr hacia la otra piscina. Después, subió a la parte superior del Box y, desde allí, usó una vara para girar un timón, de donde cayeron dos bolsas de arena.

Luego bajó por el tobogán, tomó las bolsas y, desde una plataforma, las lanzó para dejarlas sobre una repisa inestable ubicada en un tablero. El primer equipo que logró poner sus ocho bolsas sin que se cayeran conservó su comida.

