Quién es la mamá de Lily Díaz, que peleó con Dayana Jaimes; Martín Elías no es su hijo

Y es que en la familia Díaz se ha desatado un escándalo, luego de que Betsy Liliana Díaz, también conocida como Lily Díaz, publicara unos audios en los que su excuñada Dayana Jaimes la insulta.

El conflicto entre ellas dos viene desde hace varios meses, cuando se dijo que el esposo de la hija de Diomedes Díaz le había sido infiel con la viuda de Martín Elías. Aunque Lily no se pronunció al respecto en ese momento, salió hablar después y confirmó que se separó de su marido, con el que tiene tres hijos.

Jaimes respondió con una acción legal, pues aseguró que le divulgaron sus datos personales y por eso ha recibido amenazas, lo que hizo que Betsy Liliana González, la mamá de la hija de Diomedes, se metiera en la pelea y arremetiera contra la viuda de Martín Elías.



Quién es Betsy Liliana González, que tuvo a Lily Díaz con Diomedes

Betsy Liliana González, conocida también como “La Doctora” (por su profesión) , fue pareja sentimental del emblemático cantor vallenato Diomedes Díaz, con quien tuvo tres hijos: Betsy Liliana, Moisés y Luis Mariano.

La barranquillera, que se formó como médico cirujano, es una mujer que se conserva vital y por lo mismo presume de su figura en redes sociales. No obstante, González vivió un duro momento en 2020, cuando murió Moisés, luego de sufrir un accidente de tránsito; la misma manera en la que falleció Martín Elías.

Quién es la mamá de Martín Elías

La mamá de Martín Elías es Patricia Acosta, que fue la esposa legal de Diomedes Díaz durante un tiempo, siendo parte fundamental de su vida familiar. Acosta tuvo tres hijos más con el ‘Cacique de la Junta’: Rafael Santos, Diomedes de Jesús y Luis Ángel.

A diferencia de Betsy Liliana González, Patricia es más reservada con su vida y, aunque tiene redes sociales, no es muy activa en ellas. Tampoco ha tomado partido en la pelea que tienen Lily Díaz y Dayana Jaimes y se ha mantenido al margen de hacer algún comentario al respecto.