Quién es el exesposo de Lily Díaz, por el que se desató pelea con Dayana Jaimes

Betsy Liliana, conocida también como Lily Díaz, explotó en sus redes sociales contra Dayana Jaimes y aseguró que —aunque respeta al papá de sus hijos, Evelio Escorcia, con el que duró más de 10 años casada— recibió mensajes de voz de su excuñada insultándola y eso la llevó a hablar sobre el tema en las redes sociales, para pedir respeto por ella y sus hijos.

“[…] Me pareció una falta de respeto, porque yo siempre me he mantenido al margen de todo el ‘show’ que se desató con la señora Dayana Jaimes, ¿okay? Jamás en la vida le irrespeté. Incluso cuando me enteré de la situación, lo que hice fue manejarlo en privado, le di manejo a la situación, porque yo sí soy una mujer prudente, Dayana, yo sí soy una dama, Dayana”, declaró la hija de Diomedes Díaz.



Jaimes no se quedó callada y, aunque no mencionó a Lily Díaz, sí se refirió a los audios que ella mostró e incluso aseguró que la que fue infiel fue la hija de Diomedes y que ella no se metió en su matrimonio.

Asimismo, anunció que interpondría acciones legales por “publicación” de datos personales y las “amenazas” que recibió de varias personas, incluyendo, según la viuda de Martín Elías, familiares de la hija del ‘Cacique de la Junta’.

Quién es Evelio Escorcia, exesposo de Lily Díaz con el vinculan a Dayana Jaimes

Evelio Escorcia es un empresario conocido en el Caribe, según El Universal, que le propuso matrimonio a Lily Díaz en el casamiento de una amigad de la entonces pareja, cuando llevaban algo más de cinco años de novios.

Del comienzo de su relación no hay muchos detalles, aunque la hija de Diomedes sí mencionó que pasaron por muchas situaciones buenas y malas y por lo mismo mantendría el respeto hacia él. Los exesposos tienen tres hijos, un niño y dos mellizos, Alicia y Elías, a los que ella esperaba cuando se desató el escándalo de supuesta infidelidad.

